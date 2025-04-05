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    關稅後賴清德舉「至少還有音樂」是抹黑！早在3/26拍「台灣祭」影片

    總統「台灣祭」安全須知影片被抹黑，屏縣府強調3/26早預錄。（記者蔡宗憲攝）

    總統「台灣祭」安全須知影片被抹黑，屏縣府強調3/26早預錄。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/05 21:14

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕正在墾丁舉辦「台灣祭」音樂活動邁入第5年，參與聽團人次再創新高，屏東縣政府事前邀請賴清德總統錄製宣傳影片，3月26日即錄製完成，美國總統川普4月2日才宣布對等關稅，沒想到被模糊焦點。屏東縣長周春米深感遺憾，強調面臨罷免危機的藍委們不要用顛倒時空、造謠的手法企圖轉移焦點，讓音樂回歸音樂。

    為支持優質音樂活動，縣府事前邀請賴總統擔任神秘嘉賓，3月26日就預錄好短影片跟年輕樂迷打招呼，舉「至少我們還有音樂」毛巾，並提醒要多喝水、注意安全，於演唱活動中播出，帶給全場驚喜。但面臨川普關稅風波，被有心人士惡意操作帶風向。

    周春米表示，台灣祭短短幾年內為墾丁重新樹立獨立音樂精神，並帶動一股清新樂風，迅速成為年輕人朝聖的音樂聖地，今年一開幕人潮就爆滿，讓恆春、墾丁的觀光產業出現久違的熱潮，一房難求，在地業者們非常感謝及開心。

    她強調，台灣難得有這樣的音樂環境，同時帶動地方觀光產業，應該給予支持，希望各界尊重音樂、尊重在地發展，請不要模糊焦點。

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