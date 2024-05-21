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中捷砍人案》17歲高中生遭狂砍肋骨斷送加護病房 父這樣感嘆

呂父感嘆，中捷是不太不安全了。（民眾提供）

呂父感嘆，中捷是不太不安全了。（民眾提供）

2024/05/21 23:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運今天上午驚傳砍人案，20歲洪姓男子揮刀砍傷17歲呂姓高中生和27歲男子，自己也掛彩。呂生上半身多處刀傷，傷勢嚴重，目前在加護病房觀察中，呂父說，接到兒子「爸爸我被砍了！」電話才得知，感嘆「台中捷運是不是太不安全了？」

呂父透露，今天上午接到電話，得知兒子被砍傷，一度以為學校發生砍人案，嚇得趕緊向校方確認，才知道兒子私自向學校請假，趕到醫院才發現傷勢這麼嚴重，兒子被砍到肩部肌肉和肋骨斷裂，肺部也有傷到，手臂還有一條很長的刀傷，正在加護病房插管救治，但意識清楚，希望明天能可以轉回一般病房。

得知凶嫌有精神方面的問題，呂父說，吞了一些相關的精神藥就可以為所欲為，明顯就是為了逃罪，他感嘆「台中捷運是不是太不安全了？」畢竟乘客量不多，卻發生這種事情，按服務鈴也沒人來處理，還要靠民眾一起上去搶刀，結果搶到受傷。他認為，像是加派隨車警員等機制，台中捷運有許多可以改進的地方，才能讓民眾搭的安心。

他詢問兒子為何被砍？兒子說：「就看大家都在跑，看完就被砍，措手不及！」他擔心，「以後每年這段時間是不是捷運都沒人敢坐？有沒有辦法每輛車都有隨車保全、更多按鈕及更多機制？」「萬一砍了更多人、死更多人這個責任要誰要擔？豈不自認倒楣！」建議對精神病患應有更嚴格管制，是否修法，「畢竟1個小朋友而已！我覺得很心疼」。

院方說，2名受傷乘客分別為27歲許姓男子、17歲呂姓高中生，許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師進行手術，至於呂生傷勢集中右半部，右肩、右胸、右上臂共22公分撕裂傷。

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