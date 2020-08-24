選戰民調下暗潮洶湧？ 華爾街日報：川普仍有多項優勢

川普正努力重振聲勢，以在11月大選中連任。（路透）

2020-08-24 20:23:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選將在11月3日舉行，尋求連任的川普苦苦追趕民主黨對手拜登。然而，華爾街日報（WSJ）23日分析，川普在「搖擺州」的落後幅度較小，且在白人選民好感度、西班牙裔選民支持度、共和黨人投入程度等方面，表現都比上屆選舉好，顯示川普仍有機會強渡關山。

華爾街日報和國家廣播公司新聞網（NBC News）近期民調顯示，川普的支持度僅41％，遠遠落後拜登9個百分點。選情分析刊物「選舉內幕」（Inside Elections）發行人岡薩雷斯（Nathan Gonzales）指出，川普眼下的挑戰不限於單一族群，在郊區、偏遠鄉村都陷於苦戰；從單一國會選區來看，川普在任何地方的選情都不如2016年良好。

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然而，WSJ分析，川普的處境其實不如「檯面數字」緊繃。首先，WSJ／NBC在16年選前3個月的民調顯示，川普落後民主黨對手希拉蕊9個百分點，與現今情況雷同。在公眾形象方面，目前討厭川普的人比喜歡他的人多出12個百分點，但4年前的此時此刻，討厭川普的人比喜歡他的整整多33個百分點。

白人、西語裔支持度都比2016成長

川普在白人選民族群的支持度也有所提升，4年前有54％的白人討厭川普，僅35％喜歡，但最新民調顯示，兩者在伯仲之間。共和黨民調專家羅伯茲（Micah Roberts）指出，川普在白人族群的支持度提升了20個百分點，「這非常重要，因為白人佔全體選民逾70％。」

至於西語裔族群，目前有31％表示支持川普，稍高於4年前的28％。若川普成功拉攏傾向民主黨的西語裔選民，就有機會拿下佛州、亞歷桑那州等「決戰州」。

民調也顯示，共和黨人過去1個月對選舉的熱情已經上升，有85％自認對選戰「高度關切」，與民主黨的83％不相上下。且27％的共和黨人對川普勝選表示樂觀、有信心，比上屆選舉多出11個百分點。相較之下，在民主黨全國代表大會前，僅19％民主黨人對拜登選情感到樂觀。

「拚經濟」有一套 川普遙遙領先拜登

在約佔整體13％的中間選民方面，7月民調顯示，有22％對川普持正面看法，拜登僅11％，因為這個族群普遍傾向能夠挑戰華府「建制派」的候選人。再者，該族群中有42％希望共和黨領導國會，高於民主黨的25％。

此外，48％選民認為川普在「拚經濟」上有一套，是處理經濟問題的最佳人選，僅10％認同拜登，但這些選民並未表態支持川普，反而較多人有意投給拜登。羅伯茲認為，川普的經濟牌還是最管用的，經濟議題也是選民做決定的關鍵。

還有一點是，在2016年，民主黨和共和黨的公眾形象都呈負值，討厭民主黨的人比喜歡多4個百分點；討厭共和黨的人比喜歡多21個百分點。如今，大眾對兩黨的負面觀感仍較大，但民主黨的差距擴至8個百分點，共和黨的差距縮至11個百分點。

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