上國際太空站縮時攝影 他拍到一堆UFO驚呆了

〔即時新聞/綜合報導〕俄國工程師兼太空人伊萬.瓦格納 (Ivan Vagner)近日公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」,大量不明飛行物體(Unidentified flying object)在鏡頭前一閃而過,他將影片交給俄國家航天集團管理層調查。

伊萬.瓦格納19日在推特公布影片,他表示,自己已經好一段時間沒有拍攝縮時攝影,事發當時國際太空站正運行至澳洲與南極之間,他將鏡頭對著地球大氣層與星際空間,除了看見太空中的「星移斗轉」,也出現淡綠色的極光漂浮在黃色的氣輝上,不過他說,影片拍到的並不只這些。

在影片第9秒開始,大氣層中上方的星際空間偏左側處,有1光點由左至右快速閃過,接著畫面中上方出現光點一閃即逝,最明顯的是大氣層中間有1排5個併排的的光點飛越地球上空,而在18秒處,也有2個光點從星際空間快速飛過,46秒處,1個光點由左至右飛過,這段影片讓伊萬.瓦格納感到相當詫異,他已將影片轉交俄國家航天集團管理層調查與分析。

神奇的影片令許多外國網友看得瞠目結舌,大家簡直不敢相信自己的眼睛,眾人留言指出「到底有沒有外星人了?答案非常明顯!」、「真是太神奇了,好想知道這些到底是不是UFO」、「我也好想上去國際太空站看看宇宙的模樣」、「這段影片真的非常珍貴,謝謝你分享,伊萬!」

