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    首頁　>　國際

    上國際太空站縮時攝影 他拍到一堆UFO驚呆了

    2020-08-21 21:59:47
    俄國工程師兼太空人伊萬．瓦格納 近日公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」影片。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    俄國工程師兼太空人伊萬．瓦格納 近日公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」影片。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國工程師兼太空人伊萬．瓦格納 （Ivan Vagner）近日公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」，大量不明飛行物體（Unidentified flying object）在鏡頭前一閃而過，他將影片交給俄國家航天集團管理層調查。

    影片第9秒處，1個光點從畫面中由左至右飛過。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    影片第9秒處，1個光點從畫面中由左至右飛過。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    伊萬．瓦格納19日在推特公布影片，他表示，自己已經好一段時間沒有拍攝縮時攝影，事發當時國際太空站正運行至澳洲與南極之間，他將鏡頭對著地球大氣層與星際空間，除了看見太空中的「星移斗轉」，也出現淡綠色的極光漂浮在黃色的氣輝上，不過他說，影片拍到的並不只這些。

    影片第9秒處，1個光點在星際空間發出1次光芒。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    影片第9秒處，1個光點在星際空間發出1次光芒。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    在影片第9秒開始，大氣層中上方的星際空間偏左側處，有1光點由左至右快速閃過，接著畫面中上方出現光點一閃即逝，最明顯的是大氣層中間有1排5個併排的的光點飛越地球上空，而在18秒處，也有2個光點從星際空間快速飛過，46秒處，1個光點由左至右飛過，這段影片讓伊萬．瓦格納感到相當詫異，他已將影片轉交俄國家航天集團管理層調查與分析。

    影片9至12秒處，5個併排光點緩緩飛過。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    影片9至12秒處，5個併排光點緩緩飛過。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    神奇的影片令許多外國網友看得瞠目結舌，大家簡直不敢相信自己的眼睛，眾人留言指出「到底有沒有外星人了？答案非常明顯！」、「真是太神奇了，好想知道這些到底是不是UFO」、「我也好想上去國際太空站看看宇宙的模樣」、「這段影片真的非常珍貴，謝謝你分享，伊萬！」

    影片第18秒處，2個光點從星際空間快速飛過。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

    影片第18秒處，2個光點從星際空間快速飛過。（圖取自Ivan Vagner TWITTER）

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