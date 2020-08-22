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    大阪車站旁挖出1500具人骨 調查所長直言：相當罕見…

    2020-08-22 01:05:20
    大阪車站外發現1500多具人骨遺骸，被認為是江戶時代「梅田墓」。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    大阪車站外發現1500多具人骨遺骸，被認為是江戶時代「梅田墓」。（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪市教育委員會與大阪市文化財協會13日宣布，在大阪車站北側的大塚町遺址發現1500多具人骨遺骸，目前正在進行分析作業，大阪市文化財協會「東淀川調査事務所」所長直言：「找到這麼多人體骨骼是相當罕見的。」學者認為，這些遺骸可能都是獨自來城市打拚卻死亡的年輕人。

    大阪市教育委員會介紹，在江戶時代到明治時代，大阪周圍有7個墓地，分別是梅田墓、南浜墓、蒲生墓、千日墓、飛田墓等墓地，依時代變遷墓地位置也有所變化，當中只有南浜墓、蒲生墓至今仍是墓地，此次發現1500多具遺骸的地區，推測是江戶時代末期至1980年代之間的梅田墓，該墓地被認為從舊址遷移，面積也得到擴展。

    大阪市文化財協會「東淀川調査事務所」所長大庭重信說：「找到這麼多人體骨骼是相當罕見的。」（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    大阪市文化財協會「東淀川調査事務所」所長大庭重信說：「找到這麼多人體骨骼是相當罕見的。」（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    大阪市教育委員會指出，當時的庶民流行「七墓巡」的習俗，在7個墳墓間往來參拜，1500多具人骨遺骸很可能是過去居住在大阪城及其周邊地區的平民，人體骨骼初步分析表明，許多人平均在30多歲時死，還有許多兒童被埋葬，很多遺骸四肢出現病變，此次的挖掘作業有助於了解當時人們的生活習慣與狀況。

    根據日本《共同社》《ABC新聞》報導，大阪市文化財協會「東淀川調査事務所」所長大庭重信說：「找到這麼多人體骨骼是相當罕見的。」他認為，這些遺骸的主人身分高地可能並不高，但他們的生活支持者大阪，「我們可以期望揭露那些在歷史上沒有名字的人。」

    奈良大學的木下教授說：「大阪梅田在江戶時代是一個大都會區，墓裡面埋的也許是那些來這裡工作、無人陪伴，最終死亡的年輕人。」（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    奈良大學的木下教授說：「大阪梅田在江戶時代是一個大都會區，墓裡面埋的也許是那些來這裡工作、無人陪伴，最終死亡的年輕人。」（圖擷取自大阪市文化財協會網站）

    什麼樣的人被埋在「梅田墓」中？奈良大學的木下教授說：「大阪梅田在江戶時代是一個大都會區，墓裡面埋的也許是那些來這裡工作、無人陪伴，最終死亡的年輕人。」他說，目前調查某些人疑似因疾病而死亡，木下教授感嘆，「對於來此城市並獨自生活、死亡的人」，至少也有個墓得以安葬。

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