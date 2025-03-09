中台灣罷免大集結 曹興誠：藍綠大團結、罷免詐騙犯

聯電前董事長曹興誠今天到台中出席罷免活動，呼籲大家放掉藍綠對立，「藍的就是反共，綠的就是保台」，藍綠大團結，罷免詐騙犯。（記者陳建志攝）

2025/03/09 17:54

〔記者陳建志／台中報導〕中華保台反共復國黨今天在台中公園舉辦紀念國父孫中山逝世100周年，民國派、台派團結反共力挺大罷免，現場吸引爆滿民眾，聯電前董事長曹興誠到場時現場響起歡呼聲，曹興誠上台時，呼籲大家用選票罷免這些顛覆國家的冒牌藍軍，並要大家放掉藍綠對立，「藍的就是反共，綠的就是保台」，每一個人都要既藍又綠，藍綠大團結，罷免詐騙犯。

曹興誠表示，自己是反共、正藍的，這次站出來代表是非對錯、代表良知，代表打擊詐騙，批評藍白立委都是騙子，騙藍軍支持者保護中華民國，其實是背叛中華民國，不能稱為國民黨只能說是投共幫，中共修改憲法，強調台灣是中華人民共和國不可分割的領土，法律上把台灣國土沒收，如果中華民國失掉台灣立刻滅亡，這些藍白立委沒去抗議，卻默認台灣被吞併成中國領土。

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曹興誠說，2019年初，習近平又說，「92共識就是一個中國的共識」，承認92共識等於承認中華民國已經滅亡，一個中國就代表中華人民共和國，結果藍白立委都承認這樣的92共識，等於背判中華民國，卻騙大家是去交流，可以帶來和平，既然已經背叛中華民國，交流等於替自己交流，不可能替中華民國帶來和平。

曹興誠並批評，中國機艦沒有停止擾台，但台北市長蔣萬安卻繼續辦雙城論壇，批評蔣萬安是大騙子，請所有中華民國派不要再投票給國民黨，要站出來罷免他們，因為被國民黨騙了，這些藍白立委心目中根本沒有中華民國，他們到中國敢說「中華民國嗎？」，傅崐萁去中國敢拿中華民國立委的名片嗎？

曹興誠說，這些投共幫，明明違背兩蔣反共的精神，今天還跑去祭拜蔣經國還假哭，不只騙活人連死人都騙，這次藍營罷免提議把死人請出來簽署，人家在地上躺的好好的，卻請出來幫你騙，騙鬼老天會懲罰你，騙人我們就罷免他。

他強調，罷免藍軍立委，是維持尊嚴最起碼必須做的事，讓世界知道台灣人不是傻瓜，願意站出來維護自由、民主與主權，罷掉這些中共滲透台灣的特洛伊木馬，這大家珍惜手中的一票，這次罷免一定要出來，讓全世界知道我們跟中共不是一國的。

曹興誠說，自己今年78歲，中共卻這麼怕他，把他列為台獨頑固份子，因為中共是非法政權，沒有經過人民投票，因此要用選票罷免這些顛覆國家的冒牌藍軍，請大家放掉藍綠對立，「藍的就是反共，綠的就是保台」，每一個人都要既藍又綠，藍綠大團結，罷免詐騙犯。

中華保台反共復國黨今天在台中公園舉辦紀念國父孫中山逝世100周年，呼籲民國派、台派團結反共力挺大罷免，現場吸引爆滿民眾。（記者陳建志攝）

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