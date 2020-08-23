別丟口罩！《Playboy》巨乳辣模二次使用快把它撐爆

2020-08-24 00:30:52

西班牙籍辣模示範口罩重複使用的方法。（圖取自iasmin Santos Instagram）

〔即時新聞／綜合報導〕1953年在美國創辦的《Playboy》（花花公子）時常找來火辣模特兒拍攝封面，其中1位辣模雅斯米．桑托斯（iasmin Santos）近期呼籲口罩使用完後別丟棄，她也親自示範如何二次使用。

西班牙籍的雅斯米·桑托斯21日前往希臘米科諾斯島（Mykonos），在當地拍攝了一系列「比基尼」照片，並且發布在Instagram帳號上，不過她身上的比基尼竟然是用藍色的醫療口罩做成，將兩片口罩的耳掛綁起，罩住雙乳後再拉到背後綁起，再拿一片口罩，將下半身套入其中一邊的耳掛並拉至腰際綁起，就大功告成。

照片曝光後引發許多網友熱議。（圖取自iasmin Santos Instagram）

27歲的桑托斯說，「當所有一切（疫情）都結束時，我們會剩下口罩。所以為什麼不給它們找個新用途呢？」她表示自己前往當地度假，已經穿過口罩比基尼前往沙灘遊憩，引來不少觀光客的目光，甚至有人認為，她身上的是做成口罩造型的比基尼，還問她在哪裡可以買得到。

桑托斯的Instagram貼文引發大量網友熱議，不少人認為這幅畫面讓眼睛感到震撼，紛紛留言稱讚她的穿著「真是太美了」、「美麗的風景加上美麗的人」，也有不少女性羨慕她健美的身材「訓練得真好，真希望我的身材也和你一樣」，「應該要多分享一些身材照片」。

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