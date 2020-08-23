為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    別丟口罩！《Playboy》巨乳辣模二次使用快把它撐爆

    2020-08-24 00:30:52
    西班牙籍辣模示範口罩重複使用的方法。（圖取自iasmin Santos Instagram）

    西班牙籍辣模示範口罩重複使用的方法。（圖取自iasmin Santos Instagram）

    〔即時新聞／綜合報導〕1953年在美國創辦的《Playboy》（花花公子）時常找來火辣模特兒拍攝封面，其中1位辣模雅斯米．桑托斯（iasmin Santos）近期呼籲口罩使用完後別丟棄，她也親自示範如何二次使用。

    西班牙籍的雅斯米·桑托斯21日前往希臘米科諾斯島（Mykonos），在當地拍攝了一系列「比基尼」照片，並且發布在Instagram帳號上，不過她身上的比基尼竟然是用藍色的醫療口罩做成，將兩片口罩的耳掛綁起，罩住雙乳後再拉到背後綁起，再拿一片口罩，將下半身套入其中一邊的耳掛並拉至腰際綁起，就大功告成。

    照片曝光後引發許多網友熱議。（圖取自iasmin Santos Instagram）

    照片曝光後引發許多網友熱議。（圖取自iasmin Santos Instagram）

    27歲的桑托斯說，「當所有一切（疫情）都結束時，我們會剩下口罩。所以為什麼不給它們找個新用途呢？」她表示自己前往當地度假，已經穿過口罩比基尼前往沙灘遊憩，引來不少觀光客的目光，甚至有人認為，她身上的是做成口罩造型的比基尼，還問她在哪裡可以買得到。

    桑托斯的Instagram貼文引發大量網友熱議，不少人認為這幅畫面讓眼睛感到震撼，紛紛留言稱讚她的穿著「真是太美了」、「美麗的風景加上美麗的人」，也有不少女性羨慕她健美的身材「訓練得真好，真希望我的身材也和你一樣」，「應該要多分享一些身材照片」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為何眼前有這個？他PO照引網友驚呼：眼睛怎麼截圖
    2020-08-23 23:03

    為何眼前有這個？他PO照引網友驚呼：眼睛怎麼截圖
    全場歡呼！奧客看電影久候竟叫囂 影城員工霸氣回嗆
    2020-08-23 22:45

    全場歡呼！奧客看電影久候竟叫囂 影城員工霸氣回嗆
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    原來是真的！美研究：戴口罩的人更具有吸引力
    2020-08-23 12:34

    原來是真的！美研究：戴口罩的人更具有吸引力
    一望無際只有冰洋！南極洲驚見巨大「神秘冰艦」
    2020-08-21 20:05

    一望無際只有冰洋！南極洲驚見巨大「神秘冰艦」
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    阿里山起大霧！他遇陌生男用台語說：跟我走跟我走...
    2020-08-21 17:30

    阿里山起大霧！他遇陌生男用台語說：跟我走跟我走...
    闖空門撞見屋主 笨賊嚇得當場「破門而出」
    2020-08-20 21:49

    闖空門撞見屋主 笨賊嚇得當場「破門而出」
    國際今日熱門
    2020-08-23 06:23

    帶海洛因從巴基斯坦闖印度 5運毒犯在邊境遭槍殺

    2020-08-23 06:45

    少女25樓墜下！ 父心急搶接被砸中一起身亡 影片

    2020-08-23 02:11

    義大利武漢肺炎新增1071例確診 5月解封後新高

    2020-08-23 02:59

    南蘇丹貨機首都附近墜毀 7死1乘客倖存

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播