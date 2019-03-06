中俄都在研究UFO！前參院多數黨領袖籲美公開「X檔案」

2019-03-06 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕2017年，美國國防部證實曾於2007年至2012年耗資2200萬美元進行一項祕密的幽浮（UFO）研究項目，但至今政府並未公開太多其相關研究內容。前美國參議院多數黨領袖瑞德（Harry Reid）近期呼籲，美國政府應把研究幽浮的「X檔案」公開，並重新追查幽浮真相，因為美國的潛在對手中國、俄國都已投入政府預算這麼做。

中俄投入政府預算 進行幽浮軍事研究

《KLAS》電視台上月27日報導，79歲的民主黨籍前內華達州參議員、前美國參議院多數黨領袖瑞德受訪時暗示，美國的潛在對手中國和俄國都投入政府預算對幽浮進行軍事研究，以弄清楚幽浮的飛行原理，並研發自己的幽浮。瑞德說：「我敢打賭中國肯定會花錢來調查此事，我敢打賭KGB出身的普廷肯定會花錢來調查此事」。

2007年，當時還是參議院多數黨領袖的瑞德和一些參議院同事發起秘密的五角大廈研究項目「先進航空武器系統應用項目」（AAWSAP），以調查神祕的幽浮現象，該項目在2012年結束，但至今相關研究內容僅極少數被公開。如今，瑞德期望美國政府能夠向大眾公開這個「X檔案」，並重新盡力追查幽浮的真相。

2004年美軍目擊幽浮 瑞德：這些飛行器「不是我們的」

2004年，「啪啪糖」（Tic Tac）形狀的幽浮在加州海岸高速掠過美國海軍的尼米茲號航母戰鬥群，不僅被F-18戰機上的飛行員和攝像機看見，還被幾個高科技傳感器系統捕捉到。這起軍方幽浮目擊事件被記錄在一份為五角大廈撰寫的13頁報告中，並進入「AAWSAP」項目的數據庫裡。瑞德嚴肅地表示，這些飛行器「不是我們的」。

記者詢問，為何幽浮會對美軍有興趣、並在美軍航母戰鬥群周圍飛來飛去？瑞德反問：「那為什麼我們對他們感興趣？同樣的答案，因為我們不知道」。瑞德還說，幽浮目擊事件已經持續很長時間，某些目擊報告「據稱」是因為加州或其他地方的火箭發射所造成，他嘆氣道：「無論是五角大廈還是其它機構的人，他們都不願意承擔責任，他們不想試圖解釋一些經常無法解釋的事情」。

瑞德證實 五角大廈曾研究幽浮造訪核飛彈基地報告

瑞德先前證實，五角大廈的「AAWSAP」項目還調查了幽浮在美國核飛彈基地上空活動的報告，並部分聚焦在曾經屬於畢格羅航太公司（Bigelow Aerospace）創辦人畢格羅（Robert Bigelow）的地產、位於猶他州東北部的一個神秘農場。畢格羅曾於2017年接受《CBS》專訪時聲稱外星人早已造訪地球，但拒絕進一步說明。畢格羅航太公司與美國航太總署（NASA）有著合作伙伴關係。

瑞德透露，他本人並沒有閱讀關於「AAWSAP」項目的所有報告和論文，但他指派了2名高級工作人員對該項目的幾乎所有內容進行研究。五角大廈只證實該項目包含38篇非機密科學論文，至今僅5篇公開。瑞德希望能將「AAWSAP」的相關研究轉變為一個「特准接觸項目」，讓他能以特殊權限去調閱其它同樣研究幽浮議題的政府機密項目。瑞德說：「其它（政府）已經完成的項目和他們掌握的資訊，包含不同的證據。我只是聽到一些謠言」。

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