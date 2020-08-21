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    一望無際只有冰洋！南極洲驚見巨大「神秘冰艦」

    Google用戶在南極洲海岸160公里處發現「神秘冰艦」。（圖取自Google Earth）

    Google用戶在南極洲海岸160公里處發現「神秘冰艦」。（圖取自Google Earth）

    2020-08-21 20:05:00

    〔即時新聞／綜合報導〕外國有民眾近日使用谷歌地球（Google Earth）功能探索世界各地景象，意外在南極洲海岸160公里處的冰洋地帶，發現1艘長達122公尺的「神秘冰艦」，與帶有1排窗戶和許多煙囪的郵輪驚人地相似。

    根據《每日郵報》《俄羅斯衛星通訊社》報導，Google用戶「MrMBB333」將這項發現發表在影音平台「YouTube」，在南極洲海岸160公里處1塊長達122公尺的冰塊，看起來就像1艘軍艦側翻的輪廓，他認為，這可以是1座天然隨機形成的冰山，但也不排除是被製造而成，外型特徵看起來像是「被創造出來」的。

    Google用戶「MrMBB333」指出，在過去的10年當中，不斷地注意與地球相關的事物，包括天氣與力學反應等，他稱自己的關注範圍「從海底到宇宙」都有，此次發現的南極「神秘冰艦」也引發關注，但目前並未有任何官方正式回應或說明。

    不少外國網友紛紛對此掀起陰謀論，有人認為這是被納粹組織遺忘在秘密基地的船隻，也有人覺得這是1艘秘密船隻，如果發生全球災難或外星飛船來臨，這艘船艦將負責帶走精英份子以策安全，甚至有網友評論這個現象與外星科技或文明有關。觀看該影片的人數繼續上升當中。

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