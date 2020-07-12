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    傳川普將發表「南海聲明」 《解放軍報》：做好打勝仗準備

    美國與中國近日在南海頻繁進行軍演，美媒日前披露，美國總統川普（見圖中）本週將發布南海聲明；對此，中國官媒《解放軍報》今日刊出專文指稱，「廣大官兵必須做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」。（路透資料照）

    美國與中國近日在南海頻繁進行軍演，美媒日前披露，美國總統川普（見圖中）本週將發布南海聲明；對此，中國官媒《解放軍報》今日刊出專文指稱，「廣大官兵必須做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」。（路透資料照）

    2020-07-12 23:05:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國近日在南海頻繁進行軍演，美媒日前披露，美國總統川普（Donald Trump）本週將針對南海發表聲明；中國官媒《解放軍報》今（12）日刊出專文指稱，「廣大官兵必須做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」。

    綜合媒體報導，美國對中國在西沙群島周圍有爭議的水域進行軍演表示關切，美國國防部稱其為「非法」行動；兩名消息人士向《彭博》透露，川普政府計畫在本週就南海緊張局勢發表聲明，說明美國官方的立場。

    針對美媒披露川普將發表「南海聲明」，中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》今刊載專文，標題名為《練就敢打必勝的「防狼術」》，作者為具有中國人民解放軍大校軍銜的項士鋒。

    文章指稱，軍隊的根本職能是能打勝仗，軍人的根本價值是懾戰止戰，無論時代怎麼變，無論軍隊怎麼改，能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打，這個戰爭與和平的辯證法永遠不會過時，強調「廣大官兵必須練就克敵制勝的過硬本領，做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」。

    又稱：「新中國成立後的幾次戰爭，不論是抗美援朝戰爭（韓戰），還是歷次邊境自衛作戰，人民軍隊都堅持『人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人』的自衛原則，從不主動挑起事端，一旦對方把戰火燒到我們頭上，就果斷亮劍，一次次打出國威軍威。」

    文中暗嗆美國指出：「抗美援朝戰爭（韓戰）時，正是因為志願軍把所謂的『聯合國軍』徹底打痛了，才有了停戰協議的最終簽訂。面對那些故意使絆子、下套子、找茬子的『豺狼』，倘若我們思想麻痹、精神懈怠，空喊『狼來了』，而沒有『防狼術』，就會付出沉重的代價。」

    針對美媒披露川普將發表「南海聲明」，中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》今刊載專文，標題名為《練就敢打必勝的「防狼術」》，作者為具有中國人民解放軍大校軍銜的項士鋒。（圖擷取自中國軍網）

    針對美媒披露川普將發表「南海聲明」，中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》今刊載專文，標題名為《練就敢打必勝的「防狼術」》，作者為具有中國人民解放軍大校軍銜的項士鋒。（圖擷取自中國軍網）

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