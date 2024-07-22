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情侶咖啡廳纏綿！短裙妹上下走光 遭趕走竟怒刷1星負評

中國一間咖啡廳內，竟有一名女子不顧走光，整個跨坐在男友腿上激情熱吻。（圖擷取自微博）

中國一間咖啡廳內，竟有一名女子不顧走光，整個跨坐在男友腿上激情熱吻。（圖擷取自微博）

2024/07/22 23:33

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些情侶會在外公然「放閃」，但尺度一定要拿捏好！中國廣東一間咖啡廳內，近日竟有一名女子不顧走光，整個跨坐在男友腿上激情熱吻。店家將2人趕走後，女子竟上網留1星負評，甚至威脅店家「等著後悔！」

廣東汕頭的一間咖啡廳內，一對情侶激情熱吻的畫面近日在微博瘋傳。影片中可見，一名身穿白色上衣，深色短裙的女子，把雙腿跨坐在男子身上，即使已經走光，仍在熱情地擁抱接吻，時間長達8分鐘，似乎對周圍環境毫不在意。

店家看不下去而將2人趕走，並加入黑名單拒絕往來，沒想到竟引起該女子不滿，她直接在網上留下1星負評，「從你們開業一直支持到現在，因為跟喜歡的人接吻就拉黑（加入黑名單）我，很無語，再也不支持你們了，等著後悔」。

對此，店家也直接回應，指出該名女子的行為不是簡單的親吻，而是當下整個人脫掉鞋子坐在男子身上纏綿、撫摸、接吻，且上衣和裙底都嚴重走光。店家並強調，咖啡廳是公眾場合並非酒店，「我們不後悔請離你，相信你總有一天會為在公開場合做出這種行為付出代價」。目前，警方已介入調查。

事後女子不滿被趕走留1星負評，店家回應稱，「不後悔請離你」。（圖擷取自微博）

事後女子不滿被趕走留1星負評，店家回應稱，「不後悔請離你」。（圖擷取自微博）

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