鄱陽湖告急！中國急升Ⅱ級防汛警報 今年已27省市3789萬人次受災

2020-07-12 18:21:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國各省境內洪水災害持續擴大，長江流域至西南一帶多地成為水鄉澤國，鄱陽湖目前已經告急，中國國家防汛抗旱總指揮部在今天下午4時緊急將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，並公告今年以來已有3789萬人次受災。

中國「江西應急管理」官方微博今天上午指出，江西省水文局水情呈報，長江流域的鄱陽湖星子站12日午夜0時測量到的水位為22.53公尺，打破1992年時創下的22.52公尺；在鄱陽湖棠蔭站上午7點則出現22.58公尺的水位，比1998年7月30洪災創下的22.57公尺還要更高，水位正在持續上升。

中國官媒《新華社》報導，直至今日下午4點，鄱陽湖往長江下游方向的湖口站水位，已經接近22.50公尺的保證水位，水位超過恐將致災，中國國家防汛抗旱總指揮部對此緊急將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，立刻下令各地「密切監視雨情、水情、汛情變化」。

此外，官方已經派出大量救援團隊前往現場，為因應後續大規模災情，中央急撥190艘玻璃鋼（玻璃纖維）衝鋒舟、3000頂帳篷、1萬張折疊床、1萬床毛毯和2萬床毛巾被，同時從貴州調來1000頂帳篷、10000床棉被、10000床毛毯、3000張折疊床，也向湖南調撥1000頂帳篷、2000張折疊床和5000床毛巾被。

按照中國官方公布的統計數字，截至今日中午12時，今年中國這場洪災已經導致江西、安徽、湖北、湖南等27個省、自治區與直轄市共3789萬人次受災，2.8萬棟房屋倒塌，141人死亡或失蹤；農業損失方面，共有353萬2000公頃的農作物受災，損失達822.3億人民幣（約合新台幣3457億元）。

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