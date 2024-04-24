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福島核電廠「電力供應設備異常」 暫停排放核廢水

日本福島第一核電廠。（資料照，美聯社）

日本福島第一核電廠。（資料照，美聯社）

2024/04/24 13:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京電力公司從本月19日起，展開福島第一核電廠含氚元素「核處理水」（核廢水）排放工作，為去年8月起的第5輪「核處理水」排放作業。但在今（24）日上午，園區內供電系統部分出現異常，目前核處理水排海工作暫停中。

根據日本《NHK》報導，東京電力公司表示，今日上午10點43分左右，福島第一核電廠內負責供電給內部設備的電源中，有一個電力系統出現部分異常，造成正在進行中的「核處理水」排海作業受到影響，自動停止排放。

東京電力公司表示，周邊地區的輻射量監控報告顯示，目前相關數據並未出現異常，目前正調查供電異常原因，福島第一核電廠已改由其他電力來源繼續供電。

另據福島電視台報導，今日正好是國際原子能總署（IAEA）調查團，前往福島第一核電廠考察「核處理水」排海安全性的日期，調查團預計確認排放「核處理水」作業與設備等部分，是否存在問題。

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