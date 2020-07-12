唐山爆規模5.1地震 中國官方：1976年唐山大地震餘震

2020-07-13 00:31:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省唐山市古冶區12日清晨6點38分，發生5.1級地震（美國地質調查所（USGS）公布為芮氏規模4.7），震源深度僅10公里，北京市區也可感受到震度，中國官方指出，此起地震為1976年7月28日唐山大地震的餘震，在主震發生後44年，餘震再度襲來，官方也強調，唐山大地震的餘震會持續上百年。

據悉，1976年7月28日凌晨3時42分53.8秒，河北省唐山市發生芮氏規模7.8地震，震源深度僅12公里，屬於極淺地震源，當地水電、交通、通訊全部中斷，建築物瞬間化整為零、灰飛煙滅，據中國共產黨當時統計，約有超過24萬人死亡，另有16萬多人重傷。

根據中國《東方今報》報導，中國地震台判定，2020年7月12日清晨6時38分，河北唐山市古冶區發生5.1級地震，唐山市應急管理局對此表示，「這次地震屬於1976年唐山大地震一個正常的起伏。雖然已經過了這麼多年，但當時震級比較大，再加上唐山本身的地質構造，造成了餘震起伏。」

根據中國官媒《中新社》報導，中國地震台網中心（CNEC）地震預報部總工程師蔣海昆指出，初步研究顯示，餘震活動持續時間實際上和「地震構造加載速率」相關，「構造加載速率」越快，餘震衰減越快，中國東部和西部相比，唐山地區地質構造「加載速率」非常慢，因此唐山大地震的餘震持續時間也非常長，會持續上百年。

中國官方指出，在這起規模5.1地震之後，陸陸續續發生的後續地震均在規模3以下，依照中方掌握的情資顯示，不會再出現更大的餘震，唐山市應急管理局也與河北省地震局預報中心開會，分析後得出的結論為，近期不太可能再出現規模5以上地震，餘震活動平均將在規模4左右。

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