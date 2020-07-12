鄱陽湖水位暴漲超越1998洪災高點！江西防洪進入「戰時狀態」

長江水患不斷，鄱陽湖水位已超越1998長江洪災的歷史高點，水位目前仍持續上漲中。圖為位於鄱陽湖北部的都昌縣淹水狀況。（路透）

2020-07-12 08:17:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近來飽受水患所苦，長江中下游包括洞庭湖、鄱陽湖及太湖的水位也持續上漲，目前江西省及長江水利局針對水患發布「洪水紅色預警」，江西省委書記劉奇對此召開防汛工作會議，並強調江西防汛工作已進入「戰時狀態」。

綜合中媒報導，劉奇在防汛會議中強調，「戰時狀態、軍令如山，人民至上、生命至上」，同時，劉奇也前往位於九江市的鄱陽湖進行防汛工作視察。作為長江主要支流之一的贛江南昌段，昨夜因洪災水流湍急，江邊的廣場及噴泉群等都已被洪水淹沒，部分木質步道也被洪水沖垮。截自昨日下午，洪災造成江西98個縣共521.3萬人受災。

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受到持續強降雨及上游洩洪影響，江西境內河流水位暴漲，全省河道高過警戒者便有32處，不斷進水也使得鄱陽湖水位不斷上漲，然而鄱陽湖在今日凌晨零時，水位高度超過1998年長江洪災所創下的22.52公尺高度，目前水位仍持續上漲中。

長江流域其他地區水位也持續高漲，包括長江漢口測站水位達28.31公尺，超出警戒水位約1公尺；洞庭湖城陵磯測站水位達到34.41公尺，已超出警戒水位近兩公尺。武漢市防汛抗旱指揮部專家丁心紅表示，未來數日長江漢口站水位仍將持續上漲，預計到7月16日，長江漢口站水位將達到29.2公尺，防汛形勢嚴峻。

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