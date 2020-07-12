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    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大

    2020-07-13 01:22:19
    中國鄱陽湖面積創10年來最大，已超越青海湖成為中國第一大湖。（圖取自中國新京報微博）

    中國鄱陽湖面積創10年來最大，已超越青海湖成為中國第一大湖。（圖取自中國新京報微博）

    〔即時新聞／綜合報導〕亞洲大陸東部古有雲夢大澤（Yun-meng Lakes），據信至宋帝國時期解體，遺留洞庭湖、鄱陽湖等水體，近代又因中國圍湖造田政策，兩湖面積不斷縮減，但今年長江流域適逢暴雨汛期，鄱陽湖面積創10年來最大，中國微博認證的科普帳號根據官方釋出的圖片計算，鄱陽湖「暫時」超越青海湖成為中國第一大湖。

    中國中央氣象台指出，12日晚間至13日，長江流域的重慶、湖北、安徽、江蘇、浙江，以及貴州、雲南等地將出現暴雨，局部地區有機率發生短時強降雨、猛烈雷陣雨等強對劉天氣，已在12日晚間6點率先發布「暴雨預報」，上述地區在未來3天將繼續維持此類天氣型態。

    中國官方計算，7月2日鄱陽湖面積為3854平方公里（左）；7月8日，湖水面積已經達到4206平方公里（右）。（圖取自中國國家衛星氣象中心）

    中國官方計算，7月2日鄱陽湖面積為3854平方公里（左）；7月8日，湖水面積已經達到4206平方公里（右）。（圖取自中國國家衛星氣象中心）

    中國國家防汛抗旱總指揮部12日已緊急將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，領導人習近平也承認防汛形勢嚴峻，中國國家衛星氣象中心最新觀測資料顯示，全中國最大的淡水湖江西省鄱陽湖面積較7月2日增加了352平方公里，比5月27日增大1999平方公里，6日起至8日，長江水大量灌入，五大支流位於入湖口的濕地也大面積被淹。

    中國國家衛星氣象中心計算，本月2日，鄱陽湖面積為3854平方公里，但在本月8日，湖水面積已經暴增到4206平方公里。

    中國微博認證的科普帳號「中華城市地理」根據「高分衛星鄱陽湖主體及附近水域水體變化監測圖」，將其餘擴大水體計入後發現，鄱陽湖面積已經超越青海湖。（圖取自中國國家衛星氣象中心）

    中國微博認證的科普帳號「中華城市地理」根據「高分衛星鄱陽湖主體及附近水域水體變化監測圖」，將其餘擴大水體計入後發現，鄱陽湖面積已經超越青海湖。（圖取自中國國家衛星氣象中心）

    不過，中國微博認證的科普帳號「中華城市地理」根據「高分衛星鄱陽湖主體及附近水域水體變化監測圖」，將其餘擴大水體計入後發現，7月8日鄱陽湖面積已高達4942.6平方公里。若按照這個數據推算，等於已超越4583平方公里的青海湖，成為中國最大湖泊。

    中國國家衛星氣象中心指出，長江水位持續超過警戒水位，鄱陽湖五大支流發生的洪水陸續抵達鄱陽湖，未來幾天該湖水位將繼續上漲，支流或中小型河流尾段會最先被湖水淹沒，附近農田、城鎮恐怕將有滅頂風險。

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