長江中下游危險了！洪水襲來 三峽大壩24小時洩洪

中國長江三峽集團有限公司指稱，2日出現今年首道洪水，三峽大壩開閘洩洪。圖為2010年中國新華社發出的三峽大壩洩洪畫面。（法新社資料照）

2020-07-03 00:37:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央氣象台連續今（3日）連續第32天發布暴雨預警，中國長江三峽大壩2日迎來「2020年第1號洪水」，當局立刻開閘洩洪，造成洞庭湖、鄱陽湖水位高漲，官方立刻派員前往湖南、湖北、安徽等地協助救災。

中國中央氣象台連續第32天發布暴雨預警，官方預測，從2日晚間8點至3日晚間8點，江南至淮河地區、雲南中西部、東南部、西藏東南部、和北中南部、北京西部與南部等地，將出現暴雨、安徽、江蘇、浙江、江西等地還可能出現大暴雨等強對流天氣。

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中國《新浪新聞》將三峽大壩洩洪影片曝光；據《新華社》報導，中國長江三峽集團有限公司指出，2日上午10點，三峽水庫入庫流量達到每秒5萬立方公尺，正式迎來「2020年第1號洪水」，依照長江水利委員會發布的調度令，大壩出庫流速控制在每秒3.5萬立方公尺，此次洪水削峰率僅30％。

根據《人民日報》報導，中國國家防汛抗旱總指揮部7月2日晚間8點啟動防汛4級響應，派出團隊前往湖南、湖北、安徽等地進行救災工作，目前長江中下游、洞庭湖、鄱陽湖水位高漲，太湖水位更是超過警戒範圍，有可能發生天然災害。

中國中央氣象台指出，7月4日至6日，中國西南地區至長江中下游地區，雨勢將明顯增強，強降雨範圍與先前的降雨區域有高度重疊，預測長江中游河段有機會超過警戒水位，暴雨區恐有山洪暴發可能，中型、小型河流泛起洪水、城市淹水的風險較高。

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