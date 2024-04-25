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TikTok禁令與下一步

美國聯邦參議院23日通過的援外法案，包括要求中國字節跳動公司自TikTok撤資，「不賣就禁」。（法新社檔案照）

美國聯邦參議院23日通過的援外法案，包括要求中國字節跳動公司自TikTok撤資，「不賣就禁」。（法新社檔案照）

2024/04/25 05:30

Q：禁令內容為何？

A：禁止Apple App Store或Google Play等應用程式商店提供TikTok或其更新版，否則將面臨依用戶數量計算的等比例罰款，可能高達8500億美元。網路服務供應商也將封鎖TikTok存取網路。

Q：禁令何時生效？

A：法案給予字節跳動自拜登簽署生效後270天的時間與TikTok分家，並可視需要延長90天，因此禁令生效至少需要1年，而且由於TikTok可能提出法律訴訟，時間還可能拉得更長，或許數年之久。

Q：TikTok在禁令生效後會消失嗎？

A：超過1.7億美國人使用TikTok，即使禁令最終生效，TikTok也不會從手機上消失，只是用戶將無法從應用程式商店下載，TikTok也無法更新或提供安全修補程式，隨著時間推移，TikTok可能無法使用。

Q：TikTok被禁後，原先的用戶怎麼辦？

A：用戶可能嘗試以虛擬私人網路（VPN）繼續使用，或使用替代性應用程式商店，甚至在手機裡安裝外國SIM卡，但哪些可行、哪些不可行，目前仍不明朗。

更有可能的是，TikTok用戶將轉移到Instagram之類的其他社群平台，IG也有類似功能「Reels」，或是YouTube的「Shorts」。不過，這類短影片通常直接取自TikTok。

Q：TikTok可能採取何種反制措施？

A：TikTok料將提出合憲性的法律訴訟，TikTok律師團隊可能也會向法院聲請臨時禁制令，阻止新法執行，相關程序不太可能在今年底前完成。若TikTok從法院取得臨時禁制令，被迫出售的程序將暫停。

Q：中國政府的立場？

A：中國對技術出口設有管制措施，TikTok的推薦演算法應會納入其中，亦即北京當局對字節跳動出售或授權TikTok演算法握有決定權。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

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