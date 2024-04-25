美參院79：18通過 援台烏以法案 拜登速簽署

美國聯邦參議院23日通過對外撥款法案，分別向烏克蘭、以色列及台灣提供安全援助。烏克蘭支持者在國會大廈外表達感謝。（歐新社）

2024/04/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院廿三日通過九五○億美元的對外撥款法案，分別向烏克蘭、以色列及台灣提供安全援助。拜登總統讚揚參院通過法案，稱這項立法加強了國家安全，同時向世界展示了美國的領導地位，堅定支持民主和自由，反對暴政和壓迫。拜登計畫在廿四日於白宮發表演說並簽署法案。

拜登：支持民主自由 反對暴政

參院以七十九比十八票的懸殊比例通過該法案，有四十八位民主黨及卅一位共和黨籍議員投下贊成票。法案主要分四部份，涵蓋向烏國提供近六一○億美元軍援、二六四億美元援助以國，以及對台灣等印太盟友八十一億美元的援助。另外要求中國字節跳動公司自TikTok撤資、將被凍結的俄國資產援助烏國，並對伊朗實施新制裁。

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兩位美國官員透露，拜登政府已備妥十億美元軍援，包括刺針防空飛彈、用於海馬斯多管火箭系統的砲彈、一五五公釐口徑砲彈、拖式及標槍反裝甲飛彈等，法案生效後可立刻提供給烏國，其餘援助也會在未來幾週到位，為縮短運輸時間，大部分軍援已預先存放在德國和波蘭。

台灣等盟友 軍事融資20億美元

該法案涵蓋八十一億美元的「印太安全補充法案」，其中卅三億美元用於發展潛艦基礎設施，廿億美元提供給台灣和其他區域主要盟友作為外國軍事融資，十九億美元用於補助向台灣及區域夥伴提供的國防物資及服務，另有五．四二億美元撥給美軍印太司令部運作。

中國國台辦發言人朱鳳蓮怒批該法案違反一中原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，敦促美方停止以任何方式武裝台灣。中國外交部發言人汪文斌批評美國「推高台海風險、搬石頭砸自己的腳」，中國將採取有力措施維護領土主權完整。

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