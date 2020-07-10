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    520架次無人機擋不住！蝗蟲大軍越境入侵中國

    中國爆發蝗蟲災害，大量蝗蟲自寮國飛越邊境入侵雲南。蝗災示意圖。（歐新社檔案照）

    中國爆發蝗蟲災害，大量蝗蟲自寮國飛越邊境入侵雲南。蝗災示意圖。（歐新社檔案照）

    2020-07-11 00:27:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國現正面臨蝗蟲大軍越境，雲南省普洱市林業和草原局9日發布訊息指出，鄰近的寮國技術不足，導致大量黃脊竹蝗從6月28日起飛越邊界入境，至7月8日已經發生災害，目前已出動502架次無人機滅蝗，仍擋不住蝗軍的入侵趨勢。

    根據《人民日報》報導，黃脊竹蝗愛吃竹子葉，如毛竹、剛竹、水竹等，當此類蝗災發生時，所有竹葉都會被吃光，整片竹林如同被火燒過，會使竹子枯死，隔年竹林出筍量極為稀少，最後導致竹林腐敗，此次入侵中國的黃脊竹蝗是當地產竹區的主要害蟲，蟲卵能過冬，5月初孵化，至6月底孵化完畢。

    普洱市林業和草原局9日證實，6月28日起，首次在寮國邊界發現黃脊竹蝗越競入侵中國，受災的普洱市江城縣牛倮河保護區至本月8日已經發生蝗災，累計已有9萬8872.3畝地遭受侵襲，當局出動502架次無人機至當中的3萬4416畝地展開防治，仍止不住蝗軍持續入侵態勢。

    普洱市林業和草原局指出，現在每日均能在災區發現新蝗蟲群體入侵，且蝗蟲們擴散速度有上升趨勢，正朝著鄰近縣區不斷蔓延，且連農業用地都出現遭殃趨勢，官方初判，中寮邊境地帶，7月起至9月份極有可能進一步發生大規模黃脊竹蝗災害。

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