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    三峽大壩真的變形？ 中國測繪師：是Google的問題

    中國近期連續暴雨，多個省分遭到洪災侵襲，長江三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注。（圖左取自Google地圖，右取自中國航天科技集團微博）

    中國近期連續暴雨，多個省分遭到洪災侵襲，長江三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注。（圖左取自Google地圖，右取自中國航天科技集團微博）

    2020-07-09 18:49:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期連續暴雨，多個省分遭到洪災侵襲，長江三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注，近日就有中國網民PO出衛星空拍圖驚呼，「三峽大壩歪了！」對此，中國註冊測繪師張寒軒表示，衛星空拍照的三峽大壩之所以會呈現「歪斜狀態」，是因為「Google沒有準確的高程數據，把影像拽偏了！」

    中國上半年洪災據官方統計，已導致26省市共1770.7萬人受災，271人死亡，而三峽大壩的洩洪量更增至5.5萬立方公尺／秒，等於往下游傾注了「302個西湖」的水量，長江水位因此暴漲；有中國網民在微博PO出一張衛星空拍圖，驚呼「三峽大壩又歪了」。

    對此，中國註冊測繪師張寒軒在中國網媒《觀察者網》發文說，每到夏季，關於三峽大壩的謠言總會隨著強降雨一起到來，不是歪了變形了，就是決堤在即，而今年當然也不例外。他指稱，三峽大壩會在衛星空照圖呈現歪斜的狀態，是因為Google地圖顯示的三峽片區的地形，經常出現不準確的地方，因為「座標被處理過」，再加上沒有準確「高程數據」的狀況下進行系列微分糾正，就會出現某種程度的誤差。

    張寒軒強調，所以三峽大壩衛星影像「歪了」的原因，就是因為Google沒有準確的「高程數據」，做微分糾正時，「把影像拽偏了！」

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