連續暴雨水淹武漢！恐怖偷工「手撕大橋」影片曝光

2020-07-07 01:08:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央氣象台預測，長江中下游一帶6日晚間至7日晚間將持續下大雨，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重災區湖北省武漢市嚴重淹水，當地防汛應急響應級別6日由Ⅲ級（較大）提升至Ⅱ級（重大）。洪災對長江流域沿線的橋梁等公共建設已經是嚴酷挑戰，網路上也傳出一段重慶市萬州口音人士在鏡頭前展示「手撕大橋」，質疑是豆腐渣工程。

中國中央氣象台預報，6日晚間8點至7日晚間8點，內蒙古、黑龍江、吉林、河北、山西、重慶、湖北、湖南、安徽、江蘇、上海、貴州、江西、浙江、雲南、海南都將出現短時強降雨，局部地區時雨量可破70毫米，部分地帶也將出現強烈雷陣雨或下冰雹。

中國官媒《長江日報》報導，湖北省武漢市，5日至6日遭逢連續暴雨，24小時內觀測到的最大時雨量超過250毫米，城市裡多處路段嚴重淹水，當局自6日起，已將防汛應急響應級別由Ⅲ級升高至Ⅱ級並加強救災。

而在6日在推特出現的影片令網友更加震撼，據中國網友稱，1名帶有重慶萬州口音的男性民眾錄製該段影片，他在暴雨中站在1座水泥大橋上，底下就是湍急的河水，但他竟然伸手就將橋上石柱剝碎，一邊介紹這是「偷工減料」的後果，網友們相當訝異地直呼「手撕大橋」，也有網友詢問影片拍攝日期與地點，但未獲回應。

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