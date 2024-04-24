日本前首相麻生太郎晤川普 日媒：鞏固日美關係

日本執政黨自民黨副總裁、前首相麻生太郎23日傍晚在紐約拜訪川普，川普親自在大廳迎接。（美聯社）

2024/04/24 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各國領袖、政要近日紛紛拜訪美國前總統川普（Donald Trump），因應其可能再度入主白宮。日本執政黨自民黨副總裁、前首相麻生太郎23日傍晚便在紐約與川普會面，是國際間尋求與共和黨總統候選人拉近關係的最新案例。

綜合媒體報導，現年83歲的麻生太郎23日晚間6時左右，抵達位於紐約曼哈頓的「川普大樓」（Trump Tower），川普則親自在大廳迎接麻生，兩人進行了約1個小時的會談。

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川普在迎接麻生進入大樓時表示：「他在日本國內外都備受尊崇，我很喜歡他。我是透過至交晉三（已故日本前首相安倍晉三）認識他的」，川普並補充，「晉三是個偉大的人，他不在世我感到相當寂寞」。

川普的競選團隊隨後發出聲明，稱兩人討論了美日同盟對印太地區安全與穩定的重要性，及中國、北韓帶來的諸多挑戰。過程中，川普強調日本是「相當繁榮的國家，我們尊敬日本人民」。

聲明指出，川普也對日本增加國防支出一事表達讚許。兩人會面的時間點，正巧是川普因「封口費」案出庭不久後。麻生於晚間7時左右離開了川普大樓。

麻生是安倍晉三時期的副首相。作為日本政壇的資深政要，麻生累積了數十年維繫日美關係的經驗。

今年11月5日美國總統大選前夕，日本一直竭力與川普建立聯繫。此舉反映日方認為川普一旦獲勝，將可能重啟保護主義貿易政策，或採取其他可能損害日本經濟、影響日美牢固軍事同盟的措施。

日本外相上川洋子23日談及麻生太郎訪美一事，稱麻生此行是「個人活動」，強調「政府並未參與其中」。

日媒分析，為了因應美國總統大選結束後的可能情況，代表日本政府的首相岸田文雄與自民黨第二號人物麻生太郎，因此分別承擔了不同任務。

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