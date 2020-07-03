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1938萬人暴雨受災！太湖、長江出現2020第1號洪水

2020-07-04 00:57:29
三峽大壩2日開啟閘門洩洪，「2020年第1號洪水」3日順流而下沖入太湖。（法新社檔案照）

三峽大壩2日開啟閘門洩洪，「2020年第1號洪水」3日順流而下沖入太湖。（法新社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央氣象台連續第33天發布暴雨預警，3日晚間8點至4日晚間8點，長江中下游將持續發生強降雨，三峽大壩2日開啟閘門洩洪，除太湖以外，2日長江也出現「2020年第1號洪水」，官方統計至今年7月3日止，暴雨帶來的洪水已導致1938萬人受災。

中國今年以來暴雨已在各地釀成重大災害。圖為四川6月28日水災樣貌。（法新社檔案照）

中國今年以來暴雨已在各地釀成重大災害。圖為四川6月28日水災樣貌。（法新社檔案照）

中國中央氣象台連續第33天發布暴雨預警，當局預報，浙江西部、湖北東部與西南部、湖南北部、重慶南部、四川西南部、山西西南部、陝西中部、雲南西部至4日晚間8點前將發生暴雨，安徽南部、江西北部將大暴雨等強對流天氣，有可能導致山洪爆發、走山、土石流等天然災害。

中國官方統計，今年以來以1938萬人次因洪水受災。圖為貴州6月23日水災樣貌。（美聯社）

中國官方統計，今年以來以1938萬人次因洪水受災。圖為貴州6月23日水災樣貌。（美聯社）

根據《中新社》報導，中國水利部指出，28日位於長江下游旁邊的太湖，出現今年第1道洪水，2日在長江上游也出現「2020年第1號洪水」，而2日下午2點，三峽水庫水位漲到146.97米，入庫流量5萬3000立方米每秒，已接近洪峰。官方預計，中國後期將繼續面臨更多強降雨，防汛形勢相當嚴峻，官方正在加強水情監測，並提高預報精準度。

根據《人民日報》報導，國家防汛抗旱總指揮部表示，中國南北方已全面進入主汛期，初步統計截至7月3日止，貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等26省，包含自治區、直轄市在內，共有1938萬人次受災，1.7萬間房屋倒塌，直接經濟損失高達416.4億人民幣，約新台幣1735億元。

中國中央氣象台表示，7月4日至5日，內蒙古、華北地區、黃河至淮河區域、長江至漢水區域、黃河至淮河、江南地區、華南等地將持續出現強對流天氣，特別是內蒙古、黑龍江、陝西、山西、河北、河南、安徽、湖北、江西、浙江、廣西等地除了猛烈雷陣雨之外，還有可能下冰雹。

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