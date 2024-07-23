不看好賀錦麗？ 矢板明夫：川普在抗中方面是有力領袖！

拜登宣布退選並推薦賀錦麗出線與川普角逐白宮大位。（法新社，本報合成）

2024/07/23 00:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布退出今年美國總統大選，並推薦副總統賀錦麗（Kamala Harris）出線角逐白宮大位，引發國際熱議。針對賀錦麗有可能被民主黨提名來和共和黨的川普（Donald Trump）對決，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫似乎更看好川普勝選，並認為川普當選的話，自由民主陣營可能會變得更加強大。

矢板明夫今天（22日）在臉書發文，「拜登宣布退出2024年的總統選舉，推薦副總統賀錦麗代表民主黨來參選，使這場選舉不再是和4年前相同面孔的2個老人的互相指責，增加了一些新鮮感和緊張感。民主黨在黨大會之前，匆忙上演了這一齣『換登大戲』，成功地吸引了全世界的目光，沖淡了兩週前發生的『川普遇刺』帶來的震撼、提高了民主黨的聲量，對選情已經落後的民主黨來說，可以說是起死回生的大招。」

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他接著說：「川普代表的是右派勢力和美國傳統價值觀，賀錦麗則代表左派勢力和多元價值觀。這2個人相遇，相較於川普對拜登，更是『針尖對麥芒』的價值觀的抗衡。隨著大選的激烈化，美國社會的撕裂、對立，有可能會更嚴重。這是令人擔心的地方。另外，賀錦麗過去4年，在拜登政權內顯示出的存在感並不是很高，特別是全世界最關心的『對中國政策』，至今為止她基本上沒有什麼論述，期待她早日推出完整的對中國、對台灣的政策與方針。」

矢板明夫表示，「我從20多年前就開始關注美中關係。我個人認為，上一任川普政權，扭轉了過去將近50年的對中國綏靖政策、發動了對中貿易大戰、開創了新的局面，不可一世的習近平政權，也是從那個時候開始節節敗退的。所以，就『對付中國』一事來說，川普是一個有理念、有決心、有能力的領袖。」

「我曾經作為外媒記者，在中國長駐過10年，接觸過許多飽受獨裁政權霸凌的底層民眾，也知道中國無節制的對外擴張，使周圍國家越來越感到不安。我認為，只有以美國為首的國際社會對中強硬，才能改變這個局面。而除了川普以外的美國歷屆政府，在中國問題上大部分都是說得多、做得少。所以我認為，如果川普當選的話，自由民主陣營可能會變得更加強大、世界也會更加和平一些。畢竟，上一屆川普總統任內，成功消滅了伊斯蘭國、烏克蘭和中東沒有戰爭和殺戮、習近平和金正恩都比現在老實很多。」

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