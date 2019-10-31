證實巴格達迪死訊 伊斯蘭國公布新領導人

今日伊斯蘭國證實巴格達迪（見圖）的死訊，並宣布新任領導人為阿比·易卜拉欣·哈希米·古拉希。（美聯社）

2019-10-31 23:58:27

首次上稿 23:41

更新時間 23:58

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統川普27日證實伊斯蘭國（IS）創始者與首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已被美軍特種部隊擊殺，今日伊斯蘭國證實巴格達迪的死訊，並宣布阿比·易卜拉欣·哈希米·古拉希（Abi Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi）為新任領導人。

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綜合外電報導，伊斯蘭國（ISIS）今日發表聲明，除了證實巴格達迪的死訊之外，也表示將為巴格達迪的死復仇。

伊斯蘭國也在聲明中宣布，新任領導人為阿比·易卜拉欣·哈希米·古拉希。

美國總統川普10月27日高調宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪被美軍特種部隊擊殺，29日又發推特表示，伊斯蘭國首領的「頭號繼位者」也遭美軍擊殺。

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