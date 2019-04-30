IS首腦健在？ 巴格達迪疑5年來首度露面讚斯國連環爆

2019-04-30 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕「伊斯蘭國」（IS）的首腦、自封為「伊斯蘭國」的「哈里發」的巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）這一直行蹤成謎，美國曾懸賞2500萬美元（約新台幣7.8億）來追捕他，IS公布一段18分鐘的影像，片中主角疑似就是巴格達迪，為其5年來首度現身。

綜合外媒報導，IS公布一段18分鐘的影像，一名男子坐在鏡頭前聲稱自己是巴格達迪，旁邊豎著一把AK47，他向旁人表示巴古斯（Baghouz）的戰鬥結束了，巴古斯位於敘利亞東部，是IS的最後據點，3月23日由美國支持的敘利亞反政府武裝勢力「敘利亞民主力量」（ＳＤＦ）所攻克。

似乎是為了證明影片為近期所拍攝，這名疑似巴格達迪男子，讚揚斯里蘭卡連環爆事件，稱是為了報巴古斯之仇，他還提及以色列大選獲勝，阿爾及利亞領導人下台等國際政治事件。

如果影片為真，這將是繼2014年7月IS建國，巴格達迪在伊拉克摩蘇爾大清真寺發表演說後，近5年來再次露面，巴格達迪看似身體狀況良好，除白鬢變多外，甚至比之前還略微發福；行蹤成謎的巴格達迪，儘管多次傳出死訊，但都未獲得證實，美軍方面指出，正在驗證影片真實性，長期追蹤伊斯蘭國的賽德情報集團（SITE）則認定，片中男子就是巴格達迪本人。

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