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疑出賣巴格達迪 親信曝：IS在沙漠藏匿7億多寶藏...但被A走

巴格達迪的姻親薩耶特在接受訪問時表示，IS在沙漠藏有總價值約2500萬美金的寶藏，但被當地牧羊人發現後，就再也找不回來了。（圖取自Youtube影片）

巴格達迪的姻親薩耶特在接受訪問時表示，IS在沙漠藏有總價值約2500萬美金的寶藏，但被當地牧羊人發現後，就再也找不回來了。（圖取自Youtube影片）

2019-10-31 17:04:50

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前藏身處遭美軍突襲，走投無路自爆身亡。外界猜測巴格達迪的親信薩耶特（Mohammed Ali Sajet），為美軍的行動提供了關鍵情報，他在接受電視台訪問時表示，他們在伊拉克沙漠埋藏總價值約2500萬美金（約新台幣7.6億元）的寶藏，但被當地牧羊人發現後，就再也找不回來了。

綜合外媒報導，薩耶特跟巴格達迪有姻親關係，自2015年就是伊斯蘭國成員。在兩個月前，他在伊拉克首都巴格達被捕，至今仍被拘留在伊拉克。據悉，他向伊拉克政府提供巴格達迪在敘利亞藏身處的一些訊息，以及一名伊斯蘭國的傳令身分。

薩耶特在接受阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時透露，巴格達迪藏身的地下隧道，長約8公尺、寬約5至6公尺，裡面都是宗教書籍。薩耶特說，包含自己在內的伊斯蘭國幹部在伊拉克安巴爾省的沙漠埋藏了價值約7.6億元的現金、黃金及白銀等寶藏，但是這個計畫效果並不好，當地牧羊人發現後，他們失去了這些財產。

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