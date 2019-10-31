指IS近日將公布新領袖 美反恐中心曝可能人選

美方認為，IS首腦巴格達迪死後，該組織近日將公布新領導人。（法新社）

2019-10-31 15:48:25

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前遭美軍突襲，並自爆身亡，美國國家反恐中心（NCTC）預測，伊斯蘭國新領袖未來幾日將會誕生，警告美國需慎防重大攻擊。

綜合外媒報導，美國國家反恐中心主任崔佛斯（Russell Travers）週三（30日）出席國會聽證會時表示，巴格達迪之死對伊斯蘭國雖然是個重大損失，但並不是「徹底斬首」，他直言，這個恐怖組織的「替補席」相當深，戰死一個領導人並不是無法承擔的損失。

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崔佛斯表示，面對開打（al-Qaeda）、伊斯蘭國等恐怖組織，美國多年來執行過相當多次成功的斬首行動，剷除掉為數眾多的恐怖組織領袖，但我們從過往的經驗裡也得知，這些恐怖組織並不會長期陷入群龍無首，推測在未來幾日至幾週內，伊斯蘭國就會宣布新的領袖。

崔佛斯進一步點評伊斯蘭國可能的下一任領導者，其中最有潛力的是該組織高階代表暨發言人穆爾哈吉（Abu Hasan al-Muhajir），雖然後者近日傳出遭殺害；另一名潛在的繼任人選則是伊拉克宗教學者阿布杜拉（Hajji Abdallah）。

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