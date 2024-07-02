「請您說明被外洩個資的詳細內容」 角川公告遭大批鄉民砲轟！

有鄉民今晚在PTT分享一份角川集團發出的另一份公告內容，不少人看完砲轟。（圖翻攝自PTT）

2024/07/02 21:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕業務範圍涵蓋出版、影像、遊戲、Web服務等領域的日本角川集團（KADOKAWA），總公司與包括知名彈幕影片分享網站「Niconico動畫」在內的旗下網站，自今年6月初遭到網攻癱瘓至今。日前角川坦承遭到勒索軟體攻擊，自稱犯案的駭客組織「BlackSuit」威脅，若不交贖金將公開商業機密與大量個資，今天（2日）凌晨已有部分資料被公開。對此，角川再發聲致歉，但有情報流出，角川要求遭洩漏個資的被害人詳細說明被公開的資訊，消息傳到台灣後引發大批鄉民砲轟！

角川集團與旗下相關網站自今年6月初被癱瘓。上月27日，俄羅斯駭客組織「BlackSuit」自稱犯案，還說已獲取到該集團的相關資料，威脅角川若不交付贖金，將會從7月1日起慢慢釋出與之相關企業、個人之機密與大量個資。今天凌晨，部份資料被公開，包括「Niconico動畫」合作的實況主、演出聲優、合作客戶的資料，內容詳細到地址甚至是個人駕照，據稱目前外洩的資料大約為100GB，這些還只是一小部分而已。相關消息曝光後，今天登上日本社群熱搜話題。

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對此，角川集團在「BlackSuit」宣稱犯案隔天（6/28）發布道歉聲明，坦承公司伺服器遭到大規模勒索病毒攻擊，今天上午再度發出聲明，針對被影響的人再次表示歉意，並強調目前仍在進行調查與全力補救，針對是否有客戶資料外洩，則表示尚在調查，同時也呼籲外界不要下載非法流出文件，並稱將竭盡全力處理事件加強資安。角川還稱，對於犯罪行為不會屈服，一定會嚴肅處理。

不過有鄉民今晚在PTT分享一份角川集團今天發出的另一份公告內容，大意為角川正與外部專業機構合作，確認哪些人的資訊遭到洩漏、洩漏了哪些資訊，以及犯嫌公開的資料內容。根據目前的調查情況，洩漏資訊的範圍尚未確定，且網傳部分資訊可能是假的或被捏造的，因此角川正逐一比對公司內部紀錄，確認實際洩漏的資料。角川呼籲被害者，「如果您的資訊已被公開，請聯繫我們。麻煩您儘可能具體說明在哪裡、哪些資訊、以何種方式被公開。」

分享該公告的原PO傻眼表示，「這樣算三次傷害了吧......」。其他鄉民也紛紛怒轟，「怎麼有種二次詐騙的感覺」、「白話文：請給我你的個資，這樣我才知道被盜的是不是你的個資」、「腦袋撞到是不是？」、「資料都被偷光光，還要人家再給你喔」、「詳細說明完再被完整流出嗎」、「這真的是一個大公司發的公告嗎」、「連外洩什麼都不知道，這個大概廢到駭客都傻眼吧」。

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