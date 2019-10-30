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巴格達迪真的死了嗎？聯合國官員：目前僅有美方單方面說詞
2019-10-30 09:23:32
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前公布「伊斯蘭國」（IS）創始者巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死訊，被視為打擊恐怖主義的一大勝利。不過巴格達迪是否「真的死了」，引起部分人士質疑，一名聯合國官員便對此表示，到目前為止僅獲得美國的公開聲明，而聯合國因為缺乏證據，目前仍無法確認巴格達迪已死。
根據俄媒《今日俄羅斯》報導，聯合國恐怖組織監測小組將向美國針對突襲巴格達迪一事提出詢問，以釐清巴格達迪的死亡真向。參與該小組協調工作的英國外交官布朗（Edmund Fitton-Brown）表示：「到目前為止我們所得到的只有美方單方面公開聲明，這顯然是一份具有信心的聲明，他們對自己非常自信。且聲稱已經證實巴格達迪的死訊...我們應該對此認真看待。」
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不過布朗也指出，聯合國恐怖組織監測小組將向美方求證，如果巴格達迪死亡的消息被證明有假，「華盛頓將讓自己陷入極大的尷尬處境」。
針對巴格達迪死亡當時以及整起行動是否有相關紀錄，參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）表示：「我們有影片和照片，此刻還沒準備公布那些記錄，它們正經歷解密程序」，麥利強調，一旦解密完畢，這項行動的部分圖像就能公開。