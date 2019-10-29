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原味內褲洩身分！巴格達迪遭美軍鎖定難逃一死

美國總統川普宣布，「伊斯蘭國」（IS）創始者巴格達迪在美軍圍攻下自爆身亡。（路透）

美國總統川普宣布，「伊斯蘭國」（IS）創始者巴格達迪在美軍圍攻下自爆身亡。（路透）

2019-10-29 10:22:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在台灣時間27日晚間9點許宣布，「伊斯蘭國」（IS）創始者巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍圍攻下自爆身亡，現更多追捕細節曝光，「敘利亞民主力量」（SDF）透露，他們拾獲巴格達迪的內褲，其行蹤曝光，讓美軍得已鎖定，展開斬首行動。

《路透》報導，「敘利亞民主力量」高級顧問普拉提（Polat Can）在推特上透露追蹤巴格達迪的細節，他稱一名臥底取得了巴格達迪的內褲，透過DNA比對，確定這個人就是巴格達迪，讓美軍得已鎖定其動向，展開行動。

普拉提強調，在這此行動中，包含證明巴格達迪的身分、窩藏地定位的情報都是由他們所完成的，「我們線人參與了發送坐標、引導空襲等任務，參與整體行動到最後一刻，直到達成目標。」

普拉提指出，自5月起「敘利亞民主力量」一直與美國中央情報局（CIA）合作，追蹤巴格達迪動向，成功掌握了他位於敘利亞伊德利卜（Idlib）的情報，正當巴格達迪準備轉移到敘利亞、土耳其邊境的哲拉布魯斯（Jarablus）小鎮前，美軍遂發起行動。

「敘利亞民主力量」由庫德族人所主導，美國總統川普在宣布巴格達迪死訊時，也曾稱讚庫德族為整起行動提供了有益的情報。

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