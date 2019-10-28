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以妳之名…獵殺巴格達迪行動 取名自遭殺害人質

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍的圍攻下自爆身亡，而這場獵殺行動代號被命名為「凱拉‧米勒（Kayla Mueller，圖）」，也就是遭IS蹂躪殺害的美國人道主義工作者。（美聯社）

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍的圍攻下自爆身亡，而這場獵殺行動代號被命名為「凱拉‧米勒（Kayla Mueller，圖）」，也就是遭IS蹂躪殺害的美國人道主義工作者。（美聯社）

2019-10-28 16:13:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍的圍攻下自爆身亡。事實上，該獵殺行動代號為「凱拉‧米勒（Kayla Mueller）」，取名自遭IS蹂躪殺害的美國人道主義工作者。

《紐約郵報》報導，2013年8月，時年25歲的米勒穿越土耳其邊境，前往敘利亞阿勒坡的無國界醫生醫院，孰料卻遭到了IS的俘虜。直到2015年喪命為止，她一連被關押了18個月。

米勒父親卡爾（Carl Mueller）痛苦地說，女兒被轉移多次且單獨關押，過程中遭受不少折磨，最終被巴格達迪強姦。母親瑪莎（Marsha Mueller）則感謝川普批准了這次襲擊，「如果歐巴馬像川普一樣有決定力，也許她會回來。」

美國國家安全顧問歐布里恩（Robert O' Brien）表示，經參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）下令，獵殺巴格達迪行動代號被取名為「凱拉‧米勒」，「人們應該知道，那些被殘忍殺害的美國人最終都能獲得正義。」

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