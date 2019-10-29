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巴格達迪自爆 美軍用宗教儀式進行海葬

「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪。（路透）

「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪。（路透）

2019-10-29 08:43:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日宣布「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍特種部隊圍攻下，自爆身亡，外媒指出，美軍以海葬方式處置巴格達迪的遺體。

《路透》報導，有3名官員透露，美國依照伊斯蘭宗教習俗，將伊斯蘭國領導人巴格達迪的遺體進行海葬，並進行宗教儀式。巴格達迪在美軍突襲時引爆自殺炸彈身亡，美國官員指出，據悉巴格達迪的遺體是由飛機載運至海上，但沒有透露葬禮地點以及進行時間。

報導指出，美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）表示，美國依照武裝衝突法以及標準程序處置巴格達迪的遺體，不會公布照片或影片。報導認為，由於巴格達迪死狀淒慘，美軍不太可能依照賓拉登的模式，完整處置遺體，當時賓拉登遺體被送上卡爾文森號航母，洗淨後用白布包裹，並替他讀伊斯蘭教禱文。

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