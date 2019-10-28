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身分曝光！IS首腦巴格達迪自爆亡 欽定接班人傳已繼任

「伊斯蘭國」（IS）創始者與首腦巴格達迪在美軍特種部隊圍攻下，自爆身亡。（法新社）

「伊斯蘭國」（IS）創始者與首腦巴格達迪在美軍特種部隊圍攻下，自爆身亡。（法新社）

2019-10-28 10:07:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在台灣時間27日晚間9點許宣布，「伊斯蘭國」（IS）創始者與首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍特種部隊圍攻下，自爆身亡，取得反恐戰爭的重大勝利，不過傳出巴格達迪早已指定1名海珊政權前軍官成為繼承人，傳出IS已任命他擔任新領袖。

綜合外媒報導，有不願意具名的情報人士指出，巴格達迪生前已退居幕後，成為象徵領袖，不參與或策劃IS日常行動，只負責下令可行或不可行，不過這名人士強調，儘管巴格達迪已經放下大部分職責，但他的身亡仍具有重要意義。

有消息指出，巴格達迪在8月時，任命卡拉達什（Abdullah Qardash）為接班人，負責組織內宗教事務，其為伊拉克人，擔任過海珊政權的軍官，2003年曾被美軍關押，在集中營裡面結識巴格達迪，而成為其信任夥伴。

巴格達迪在8月時，任命卡拉達什為接班人，負責組織內宗教事務，傳已接任IS領導人。（Wiki）

巴格達迪在8月時，任命卡拉達什為接班人，負責組織內宗教事務，傳已接任IS領導人。（Wiki）

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