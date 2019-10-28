美軍圍捕IS首腦 川普：可能公布部分突擊行動錄影畫面

川普表示，美國政府可能會發布紀錄下美軍圍捕巴格達迪的部分影片，「我們可能會發布其中某些部分」。（路透）

2019-10-29 00:01:12

〔即時新聞／綜合報導〕美軍在敘利亞展開戲劇性突襲，圍捕極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），並導致巴格達迪自爆身亡；美國總統川普（Donald Trump）28日表示，他可能會公布的部分行動錄影畫面。

《法新社》報導，川普今日到芝加哥出席警察大會，他在從華盛頓出發時表示，美國政府可能會發布紀錄下美軍圍捕巴格達迪的部分影片，「我們可能會發布其中某些部分」。

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美國特種部隊週六在敘利亞展開突擊行動，圍捕一度佔據伊拉克和敘利亞廣大地區的「伊斯蘭國」的創始人兼首腦巴格達迪，這名被美方緝捕的恐怖分子最後自爆身亡。

川普週日用異常多彩和詳細的術語描述美軍這次的突擊行動，稱巴格達迪與3個子女逃入地道被美軍圍困後，引爆身上的炸彈背心，炸死了自己和孩子。

川普形容巴格達迪「死得像狗一樣」。這與過去美國總統發布類似聲明的語氣大不相同。

《紐約時報》一篇報導援引軍事和情報官員的話，對川普的部分描述抱持懷疑，包括他一再聲稱巴格達迪在地道內「耳語、哭泣」。

川普說，他的敘述是基於他實時看到的突襲過程，就像「電影」一樣。但根據《紐時》報導，川普當時是無法聽到突擊過程的聲音，或者無法看到地道內部的影像。

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