美突襲攻堅 IS首腦自爆炸彈背心喪命

以公開斬首人質惡名昭彰的「伊斯蘭國」首腦巴格達迪，證實已在美軍突襲行動中自爆身亡。圖為伊斯蘭國宣傳影片中的巴格達迪。（法新社檔案照）

2019-10-28 05:30:00

川普譏諷巴格達迪 像狗與懦夫般喪命

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿七日證實，華府懸賞兩千五百萬美元（約七．七億台幣）緝拿的伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）創始者與首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），已在美軍特種部隊廿六日至廿七日，於敘利亞西北部的徹夜突襲行動中，「像狗與懦夫般」喪命。這是美國自二○一一年在巴基斯坦擊殺「開打」恐怖組織首腦賓拉丹以來，在打擊恐怖主義上再次取得重大勝利，對現正籠罩國會彈劾調查陰影下的川普，更是一大政治利多。

川普表示，巴格達迪在突襲行動中，被美軍與軍犬逼進沒有盡頭的坑道，最後引爆身上的自殺背心喪命，還殃及被他拉入坑道的三名年幼子女，坑道也因爆炸而坍塌。突擊行動還導致多名巴格達迪黨羽死亡，美軍方面則無人殉職，但有一隻進入坑道的軍犬受傷。川普以不屑口吻形容充斥邪惡與暴力的巴格達迪，在遭美軍追擊時一路「哭爹喊娘」，最後「像狗與懦夫般」殞命。美軍當場進行ＤＮＡ比對，十五分鐘便證實成功狙殺巴格達迪。

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巴格達迪遭追擊自爆 殃及3年幼子女

與副總統彭斯、國防部長艾斯培等要員一同觀看美軍突襲過程的川普還說，這項任務大膽又危險，美方在突襲前一個月才掌握巴格達迪的大致位置，並對行蹤飄忽不定的巴格達迪監控數週，他本人也是在三天前才得知將對巴格達迪展開突襲。匿名土耳其官員表示，巴格達迪在突擊行動前約四十八小時才來到突擊現場—鄰近土國邊界的敘利亞伊德利布省巴里沙村。自二○一○年起領導「開打」伊拉克分支「伊拉克伊斯蘭國」（ＩＳＩ）的巴格達迪，據信一直藏匿在伊拉克與敘利亞交界。

美軍當場ＤＮＡ比對 15分鐘確認身分

川普在記者會上還特別感謝俄羅斯、土耳其、敘利亞與伊拉克的協助，但俄國對美軍這項行動性質並不知情。稍早，消息人士指出，這趟突襲行動是多方合作，美軍負責執行、美國中央情報局（ＣＩＡ）協助鎖定巴格達迪的位置、伊拉克部隊提供「重要消息」，土耳其則在行動前與美方交換情報並進行軍事協調。

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