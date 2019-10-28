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美軍擊斃IS首領行動 竟然險險被川普搞砸

美國總統川普（圖）宣佈，美軍擊斃（IS）首腦巴格達迪。（路透）

美國總統川普（圖）宣佈，美軍擊斃（IS）首腦巴格達迪。（路透）

2019-10-28 08:16:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨天在白宮很興奮的宣佈，美軍已經將極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）一舉繩之以法，還形容巴格達迪「死得像條狗」；不過，美媒卻爆內幕，這場精心策劃的攻擊行動，險險被川普的衝動搞砸。

《紐約時報》 報導，美軍的這場斬首行動，從去年夏天逮到巴格達迪的妻子及1名信使之後，就已經展開，一步步確認了巴格達迪的藏身點，再跟監部署，花費無數的力氣，直到本月26日（上週六）才發動攻擊。

來自軍事、情報和反恐部門的說法，川普突然決定從北敘利亞撤軍，破壞了原本的精心計劃，還逼迫軍方進一場危險的夜間突襲行動，不過，庫德族人即使罵川普背棄道義，但仍然繼績向美國中央情報局（CIA）提供有關巴格達迪的情報。

國防部長馬克·埃斯珀（Mark T. Esper）昨天證實，直至本月24日及25日，川普才同意他的選擇，且一路開綠燈，直到26日（週六）才真的發動攻擊，如果按照川普最初的計畫，美軍從敘利亞完全撤出，他懷疑，美國是否能夠對巴格達迪的大院進行直升機突襲。

這場突擊行動，是在華盛頓時間26日下午5點左右（敘利亞時間週日午夜）一次出動以CH-47型直升機為主的8架美國直升機，從伊拉克埃爾比勒附近的一個軍事基地起飛，低飛70分鐘越過敘利亞邊界，到達伊德利布市以北的巴里沙地區，由其他戰機掩護三角洲特種部隊及其突擊隊員降落，進行斬首行動。

美國總統川普宣佈，美軍擊斃（IS）首腦巴格達迪（圖）。（美聯）

美國總統川普宣佈，美軍擊斃（IS）首腦巴格達迪（圖）。（美聯）

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