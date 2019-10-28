被美軍犬逼進死胡同...川普描繪ISIS首領最後自爆細節

美國總統川普在台灣時間27日晚上9點許宣布，ISIS（伊斯蘭國）創始者兼首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍特種部隊突襲下，自爆身亡。（美聯社檔案照）

2019-10-28 17:25:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在台灣時間27日晚上9點許宣布，ISIS（伊斯蘭國）創始者兼首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍特種部隊突襲下，自爆身亡，川普更在記者會上描述巴格達迪自爆前的最後細節。

綜合媒體報導，巴格達迪在美軍突擊下，自爆身亡的消息震撼全球，川普更在推特上發文宣布這一大消息，他表示，自己透過現場美軍的攝影鏡頭，觀看整個突襲過程，川普指稱，當時巴格達迪被美軍軍犬追趕，他拒絕投降並逃進一個隧道死胡同，最後「一直在耳語，哭泣和尖叫」，隨後引爆身上的炸彈背心，殘忍地將自己和3個孩子一同炸死。

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川普認為「他死得不像英雄，他死得像懦夫一樣」，另外，川普提及，此次突襲行動美軍透過8架直升飛機，降落在巴格達迪藏匿的地點，但沒有從正面進攻；美軍在此次任務中沒有人員傷亡，僅一條軍犬受傷。

pic.twitter.com/7esnNSoa5D — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年10月27日

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