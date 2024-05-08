譴責反猶太主義 拜登：美國不是無法無天的國家

美國總統拜登（見圖）週二發表談話時譴責「反猶太主義」，強調以哈戰爭是由哈瑪斯引發，並強硬表示美國不是無法無天的國家，校園不容許反猶太主義存在。（彭博）

2024/05/08 07:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國各地大學爆發聲援巴勒斯坦示威潮，抗議以色列在加薩走廊造成人道危機，美國總統拜登（Joe Biden）週二發表談話時譴責「反猶太主義」，強調以哈戰爭是由哈瑪斯引發，並強硬表示美國不是無法無天的國家，校園不容許反猶太主義存在。

美國各地大學陸續爆發挺巴勒斯坦抗議潮，據外媒統計，自4月18日以來已有2600多人在校園示威中被捕。拜登週二在出席美國大屠殺紀念館的年度紀念日儀式上發表談話指出，二戰期間600萬猶太人遭納粹屠殺，是人類歷史上最黑暗的篇章之一，他表示美國致力於不要忘記歷史，但去年哈瑪斯攻擊以色列至今不過7個半月，人們已經忘記是哈瑪斯發動這場恐怖攻擊。

請繼續往下閱讀...

拜登也指出，在去年10月7日後反猶太主義「猛烈高漲」，在社群媒體上惡意宣傳，他也質疑哈瑪斯令人震驚地使用性暴力來實施酷刑和恐嚇，但太多人否認、淡化、合理化和忽視大屠殺及去年10月7日發生的恐怖事件。

拜登表示，是哈瑪斯殘暴地殘害了以色列人，是哈瑪斯劫持並繼續扣押人質。外媒指這也是自攻擊事件以來拜登對哈瑪斯最尖銳的批評。

針對近期蔓延全美校園的挺巴示威，拜登也強調，美國任何校園、任何地方都不容許反猶太主義、仇恨言論、或是任何形式的暴力威脅存在，他也重申，「暴力攻擊、破壞財產不是和平的抗議。是違法的」，並措辭強烈地表示「我們不是個無法無天的國家，我們是一個公民社會」。

外媒報導提到，雖然抗議群眾表示他們正在和平示威，持續要求加薩停火，但由於擔心暴力升級，警方關閉了大學內的幾個營地。針對拜登在談話中並未提到，以哈戰爭造成超過3萬名巴勒斯坦人死亡，也再度引起阿拉伯裔美國人和巴勒斯坦人的不滿。

此外，針對以色列要求平民撤離加薩走廊南部大城拉法（Rafah），引發國際擔憂可能引起人道危機，拜登雖緊急致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），重申反對進攻拉法，但拉法過境點仍在6日晚間遭到空襲，以色列於7日稍早也宣布已佔領拉法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法