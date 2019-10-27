為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普重大宣布： IS首腦巴格達迪「死得像條狗」

美國總統川普（Donald Trump）今（27）日在白宮宣布，極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）今（27）日在白宮宣布，極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死。（美聯社）

2019-10-27 21:35:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（27）日在白宮宣布，極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），昨晚被美國繩之以法，他說，巴格達迪「死得像條狗」。

川普今日在白宮的記者會上證實，美國特種部隊昨晚在敘利亞西北部進行一場危險又大膽的夜間突襲，被逼到窮途末路的IS首腦巴格達迪和其許多同夥已喪生，但美方沒有人員損失。他以「無懈可擊」形容這次行動，並分享了這次美軍突擊行動的細節。

川普說，美軍突襲巴格達迪藏身的大院後，有一些人投降或遭擊斃，巴格達迪則挾持3個幼童進入一條沒有出口的隧道，「沿路一直在哭喊哀號和尖叫」，最後遭美方軍犬逼到隧道盡頭之際，巴格達迪引爆炸彈背心，炸死自己和3名孩童。DNA鑑定已證實死者為巴格達迪。

川普說，巴格達迪像條狗般慘死，如同懦夫般喪命。他說，「那個全力恐嚇他人的暴徒，在最後一刻只剩下恐懼，完全驚恐和畏懼，被來勢洶洶美軍嚇壞了」。

川普指出，巴格達迪是IS的創辦人和首腦，美國多年來一直在尋找巴格達迪，擄獲或殺死巴格達迪一直是美國政府的最高國家安全要事。

另外，川普也感謝俄羅斯、土耳其、敘利亞、伊拉克和敘利亞庫德族為這次突擊行動給予協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

川普今（27）日在白宮宣布，「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（見圖），昨晚被美國繩之以法。（美聯社擷自影片）

川普今（27）日在白宮宣布，「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（見圖），昨晚被美國繩之以法。（美聯社擷自影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美軍突襲敘利亞 傳擊斃IS首領巴格達迪

美軍突襲敘利亞 傳擊斃IS首領巴格達迪
川普PO神秘推文！ 將在今晚9時發表「重大聲明」

川普PO神秘推文！ 將在今晚9時發表「重大聲明」
自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞

自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播