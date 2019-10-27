川普重大宣布： IS首腦巴格達迪「死得像條狗」

美國總統川普（Donald Trump）今（27）日在白宮宣布，極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死。（美聯社）

2019-10-27 21:35:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（27）日在白宮宣布，極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），昨晚被美國繩之以法，他說，巴格達迪「死得像條狗」。

川普今日在白宮的記者會上證實，美國特種部隊昨晚在敘利亞西北部進行一場危險又大膽的夜間突襲，被逼到窮途末路的IS首腦巴格達迪和其許多同夥已喪生，但美方沒有人員損失。他以「無懈可擊」形容這次行動，並分享了這次美軍突擊行動的細節。

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川普說，美軍突襲巴格達迪藏身的大院後，有一些人投降或遭擊斃，巴格達迪則挾持3個幼童進入一條沒有出口的隧道，「沿路一直在哭喊哀號和尖叫」，最後遭美方軍犬逼到隧道盡頭之際，巴格達迪引爆炸彈背心，炸死自己和3名孩童。DNA鑑定已證實死者為巴格達迪。

川普說，巴格達迪像條狗般慘死，如同懦夫般喪命。他說，「那個全力恐嚇他人的暴徒，在最後一刻只剩下恐懼，完全驚恐和畏懼，被來勢洶洶美軍嚇壞了」。

川普指出，巴格達迪是IS的創辦人和首腦，美國多年來一直在尋找巴格達迪，擄獲或殺死巴格達迪一直是美國政府的最高國家安全要事。

另外，川普也感謝俄羅斯、土耳其、敘利亞、伊拉克和敘利亞庫德族為這次突擊行動給予協助。

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川普今（27）日在白宮宣布，「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（見圖），昨晚被美國繩之以法。（美聯社擷自影片）

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