為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

習近平訪歐抗議不斷！進愛麗舍宮自帶「黑杯子」引猜測

中國國家主席習近平（左三）與法國總統馬克宏（右三）等人6日在巴黎愛麗舍宮舉行工作會議。（美聯社）

中國國家主席習近平（左三）與法國總統馬克宏（右三）等人6日在巴黎愛麗舍宮舉行工作會議。（美聯社）

2024/05/08 07:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平5日起訪問歐洲，引起國際關注。習近平首站訪問法國，他在愛麗舍宮和法國總統馬克宏等政要會談時，被發現自帶黑色吸管杯，引發許多揣測，質疑習是怕被人下毒。外媒則報導，習在法國期間，有多場抗議習打壓人權的活動，與中國官媒所呈現的習受到熱烈歡迎截然不同。

習近平6日和法國總統馬克宏等人在巴黎愛麗舍宮出席工作會議，這是習自2019年以來首次訪問歐洲，他也將在塞爾維亞和匈牙利舉行會談。多家外媒拍下的畫面顯示，習近平桌上有一個黑色吸管杯，明顯與會議中其他人用的透明水杯不同。對此網友議論紛紛，質疑習近平「怕中毒還是怕被下藥？」「即使在愛麗舍宮的安全範圍內，習近平也不敢喝水」。習近平與馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩三方會談時，情況也一樣。

《美國之音》則報導，自疫情以來，習近平第一次訪問歐洲，中國官媒在X平台上貼出畫面，展示在巴黎夾道歡迎習近平的人群，但是中國官媒沒有展示的是，有更多的人在巴黎抗議習近平侵犯人權和自由。

報導提到，在習近平車隊通過的路上，來自西藏的抗議者在一座橋上拉起白底黑字的橫幅，上面寫著「自由西藏。獨裁者習近平，你的時間到了。」人權組織「香港觀察」的研究和政策顧問華穆清（Anouk Wear）則表示，除了西藏人，抗議習近平訪法的還有維吾爾人和香港人。

此外，「記者無國界」組織也開著一輛印有被關押在中國監獄的記者姓名的卡車在巴黎街頭巡遊，譴責迫害新聞自由和記者。法國人權聯盟（HRL）和國際特赦組織（AI）等團體也組織了數百人參與抗議示威。

習近平桌上的黑色杯子明顯與其他人的透明杯不同。（路透）

習近平桌上的黑色杯子明顯與其他人的透明杯不同。（路透）

抗議人士戴著法國總統馬克宏面具（左）和穿著「小熊維尼」服裝，參加維吾爾族社區成員號召示威活動。（法新社）

抗議人士戴著法國總統馬克宏面具（左）和穿著「小熊維尼」服裝，參加維吾爾族社區成員號召示威活動。（法新社）

巴黎凱旋門旁有西藏人士設置的抗議橫幅。 （美聯社）

巴黎凱旋門旁有西藏人士設置的抗議橫幅。 （美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
習近平訪法走紅毯 當地記者酸：如同中共屠殺人民血的河流！
2024/05/06 21:45

習近平訪法走紅毯 當地記者酸：如同中共屠殺人民血的河流！
社論》中美集團對抗已成型
2024/05/08 05:30

社論》中美集團對抗已成型

狂歡盛宴《2024東浪嘉年華》即將震撼登場！
習近平本週訪匈 匈牙利大報「民族之聲」刊出駐匈大使劉世忠投書
2024/05/07 16:33

習近平本週訪匈 匈牙利大報「民族之聲」刊出駐匈大使劉世忠投書
將再會習近平 歐盟執委會主席馮德萊恩：會力促公平競爭
2024/05/06 08:04

將再會習近平 歐盟執委會主席馮德萊恩：會力促公平競爭

星展銀行共策亞太高峰會 實踐新永續
習近平訪法 人權問題如影隨形
2024/05/05 05:30

習近平訪法 人權問題如影隨形
習近平訪法籲勿藉俄烏「抹黑」中國 馬克宏當面提及憂台海
2024/05/07 07:10

習近平訪法籲勿藉俄烏「抹黑」中國 馬克宏當面提及憂台海
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播