習近平訪歐抗議不斷！進愛麗舍宮自帶「黑杯子」引猜測

中國國家主席習近平（左三）與法國總統馬克宏（右三）等人6日在巴黎愛麗舍宮舉行工作會議。（美聯社）

2024/05/08 07:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平5日起訪問歐洲，引起國際關注。習近平首站訪問法國，他在愛麗舍宮和法國總統馬克宏等政要會談時，被發現自帶黑色吸管杯，引發許多揣測，質疑習是怕被人下毒。外媒則報導，習在法國期間，有多場抗議習打壓人權的活動，與中國官媒所呈現的習受到熱烈歡迎截然不同。

習近平6日和法國總統馬克宏等人在巴黎愛麗舍宮出席工作會議，這是習自2019年以來首次訪問歐洲，他也將在塞爾維亞和匈牙利舉行會談。多家外媒拍下的畫面顯示，習近平桌上有一個黑色吸管杯，明顯與會議中其他人用的透明水杯不同。對此網友議論紛紛，質疑習近平「怕中毒還是怕被下藥？」「即使在愛麗舍宮的安全範圍內，習近平也不敢喝水」。習近平與馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩三方會談時，情況也一樣。

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《美國之音》則報導，自疫情以來，習近平第一次訪問歐洲，中國官媒在X平台上貼出畫面，展示在巴黎夾道歡迎習近平的人群，但是中國官媒沒有展示的是，有更多的人在巴黎抗議習近平侵犯人權和自由。

報導提到，在習近平車隊通過的路上，來自西藏的抗議者在一座橋上拉起白底黑字的橫幅，上面寫著「自由西藏。獨裁者習近平，你的時間到了。」人權組織「香港觀察」的研究和政策顧問華穆清（Anouk Wear）則表示，除了西藏人，抗議習近平訪法的還有維吾爾人和香港人。

此外，「記者無國界」組織也開著一輛印有被關押在中國監獄的記者姓名的卡車在巴黎街頭巡遊，譴責迫害新聞自由和記者。法國人權聯盟（HRL）和國際特赦組織（AI）等團體也組織了數百人參與抗議示威。

習近平桌上的黑色杯子明顯與其他人的透明杯不同。（路透）

抗議人士戴著法國總統馬克宏面具（左）和穿著「小熊維尼」服裝，參加維吾爾族社區成員號召示威活動。（法新社）

巴黎凱旋門旁有西藏人士設置的抗議橫幅。 （美聯社）

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