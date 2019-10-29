川普說太多攻堅細節反讓美軍深陷危險 反恐專家頭超痛...

多位前美軍反恐指揮官認為，川普公開透露一連串敏感情資，恐將影響未來的特種作戰活動。（彭博）

2019-10-29 07:28:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在27日宣布伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）創始者、首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死，在打擊恐怖主義上取得重大勝利。不過，川普在記者會中透露許多行動細節，包括三角洲特種部隊如何突襲巴格達迪，以及巴格達迪的死亡細節，甚至是美軍直升機的數量及路線。前美軍特種部隊指揮官認為，川普公開透露一連串敏感情資，可能將影響未來的特種作戰活動。

根據美國政治新聞《Politico》報導，曾任美國中東特種部隊資深指揮官的陸軍退役中將永田（Michael Nagata）針對川普的演說表示，「當不了解軍事行動的人開始描述行動時，我總是會有點緊張」，他可以理解人們都會有個想講「好故事」的衝動，但相比後續帶來的好處，危害可能還更大。

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川普在週日演說中，談及情報蒐集、突襲行動、行動中查獲的情資及軍用直升機路徑等不必要透露的資訊，令專家大感不解。在「情報蒐集」層面中，川普談話觸及高度敏感的資訊情報技術，永田指出，川普此舉可能會導致敵人對美軍的情報技術進行逆向工程，他強調：「如果可能發生，為何要說出來？」針對川普所透露的突襲行動細節，前陸軍軍官羅賓森（Eric Robinson）說，空中武力數量與地面特種部隊突破建築物的手段是部隊歷經困難所發展的知識及經驗，完全沒有必要公開討論此事。

另外，川普透露了美軍在離開突襲現場前，在現場獲取了IS未來計畫等情資，羅賓森強調：「不需要讓敵軍知道我們從那裡拿走了什麼。」而川普指出，載運特種部隊的直升機循「原途徑」返回，軍事專家普遍認為，這是川普所透露的情資中最令人頭痛的。永田強調：「這是最令人擔憂的，在整個行動中，部隊最脆弱的時候就是搭乘直升機起飛和降落時。」另一名匿名的前特種作戰司令則十分憤怒，直言：「老實說，我不懂他為什要這樣講，這可能會讓過去美軍直升機在阿富汗被擊落的悲劇重演。」

不過過去美國政府也曾經犯下同樣的錯，永田指出，過去在「開打」（al-Qaeda）組織首腦賓拉丹（Osama bin Laden）活躍時曾駐守巴基斯坦，2011年時賓拉丹遭海豹部隊突襲擊斃後，歐巴馬政府官員便曾詳細形容行動細節。永田表示，在談論特種行動細節，會使得未來的任務變得更加危險。

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