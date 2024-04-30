布吉納法索封殺外媒 否認軍隊濫殺

布吉納法索被踢爆軍隊在與極端伊斯蘭武裝團體作戰時，濫殺數百名無辜平民。（美聯社檔案照）

2024/04/30 06:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕西非國家布吉納法索日前被踢爆，軍隊在與極端伊斯蘭武裝團體作戰時，濫殺數百名無辜平民；歐洲多個主要媒體皆跟進報導。然而，此舉引起布國軍政府不滿，近日下令暫停多家國際媒體的營運，甚至祭出無限期停權的懲罰，並切斷對多家媒體的網路服務。

據報導，國際人權組織「人權觀察」（HRW）25日指控布國軍隊在與極端份子的戰鬥中襲擊平民的報告，受到法國「世界報」（Le Monde）、「法蘭西西部報」（Ouest-France）、「APAnews」、「Agence Ecofin」、法國廣播公司「TV5 Monde」，以及英國「衛報」和德國廣播公司「德國之聲」（DW）等媒體報導。對此，布國通訊傳播管理機構「CSC」27日勒令上述媒體停止營運。

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此外，CSC更在25日指示國內網路服務供應商，暫停向境內的「英國廣播公司」（BBC）、「美國之音」（VOA）和HRW提供服務，為期兩週，意味這些媒體的網站暫時被封鎖。

HRW指控，布國軍隊2月25日與極端份子作戰時，法外處決與極端份子勾結的約223名平民，其中包括至少56名兒童，是2015年以來布國最嚴重的軍隊大規模殺戮事件之一，可能構成反人類罪。HRW執行長哈桑（Tirana Hassan）表示，布國軍隊一再以打擊恐怖主義為由，對平民犯下大規模暴行，而且幾乎沒有人被追究責任；受害者、倖存者及其家屬有權看到那些必須為嚴重虐待行為負責的人被繩之以法。

僥倖逃過一劫的村民向「衛報」透露，2月25日當天，軍隊來到農丁（Nondin）和索羅（Soro）2村，指控居民沒有向他們通報極端份子的行動，挨家挨戶命令人們走出家門，將他們按照性別分開後，不分青紅皂白地向眾人開火，包括試圖逃跑和躲藏的人。

然而，布國當局認為相關指控「毫無根據」。通訊部長韋德拉奧戈表示，政府已針對農丁和索羅的殺戮事件啟動調查，但調查還在進行中，「HRW卻憑藉無限的想像力，指認出『罪犯』，並做出判決」，媒體報導充分表明其抹黑布國軍隊的企圖。

布國及馬利、尼日等鄰國過去10年與「開打」、「伊斯蘭國」等伊斯蘭聖戰組織纏鬥，造成西非地區局勢極不穩定，也導致這些國家在2022至2023年間發生軍事政變，但當地的暴力事件在此之後反而更為惡化。美國危機監控組織「武裝衝突地點和事件資料組」（ACLED）統計，布國致命襲擊事件在去年大幅增加，造成多達8000多人死亡。

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