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危機未止！IS首領暴斃 恐怖勢力仍深入東南亞這3國

IS首領雖身亡，但東南亞多國仍須與其恐怖主義意識形態展開長期對抗。圖為2017年遭伊斯蘭國份子佔領的菲律賓馬拉威市。（路透）

IS首領雖身亡，但東南亞多國仍須與其恐怖主義意識形態展開長期對抗。圖為2017年遭伊斯蘭國份子佔領的菲律賓馬拉威市。（路透）

2019-10-28 20:15:11

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織伊斯蘭國（IS）創始人暨首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）昨（27）日傳出已在美軍突襲下，自爆身亡。東南亞國家雖讚揚美軍捷報，卻同時必須持續集結安全部隊，與IS基本教義式的「聖戰」的激進意識形態進行長期搏鬥。

《路透》報導，飽受IS勢力入侵的菲律賓、印尼和馬來西亞政府今（28）日表示，他們正準備迎戰IS的報復行動，包括各地受IS網路政治宣傳洗腦激進化的群眾可能發動「孤狼恐怖主義」式（lone-wolf terrorist）的零星攻擊。

「首領之死」恐怕只讓IS「暫時受挫」

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，雖然首領巴格達迪的死亡將使IS內部產生動搖，但這個組織仍然具有其影響力和威脅性。在菲律賓南部的民答那峨島（Mindanao ），就有許多失學的穆斯林青年被IS吸收。

洛倫扎納說：「首領之死對IS是一計重擊，但他們恐怕也只是暫時受挫，因為IS在全球的影響範圍和深度仍相當廣泛。」他強調：「會有人取代他（首領）的位置。」

「真正的威脅是IS所散布的恐怖主義意識形態」

馬來西亞皇家警察反恐特別行動部隊隊長皮查伊（Ayob Khan Mydin Pitchay）則指出，真正的危機並不是IS首領，而是IS所傳授的思想及其效果。

皮查伊說：「這（IS首領死亡）是個好消息，但並不會在我們這裡產生太大的影響。我們所面臨的主要問題是，他們所散布的IS意識形態。」他強調，目前最擔憂的是「孤狼式」的恐怖攻擊，即沒有參與組織，但在網路上被洗腦而自主發起行動的個體。

澳總理：IS像多頭怪物，砍掉一個頭會長出另一個

根據學者潛伏於IS支持者通訊群組的觀察，許多激進份子對首領巴格達迪之死發出的挑釁，包括「『聖戰』不會因一人之死而停止」、「以阿拉與先知穆罕默德之名，伊斯蘭聖戰將繼續前進」等言論。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對此也有同樣的觀察，他表示巴格達迪死亡並不代表整個恐怖組織終結，他說：「IS就像一個多頭怪物，你砍掉牠一個頭，另一個就會長出來。」

對此，印尼情資機關發出聲明表示，他們已經對IS報復行動做好萬全準備，雖然首領之死已大挫IS士氣，但他們終究會有人繼承其位。國安發言人普萬多（Wawan Purwanto）表示：「這是一場戰爭，所以通常會有報復行動。但我們已經準備好保衛國家安全。」

馬來西亞反恐特勤隊長表示，「真正的威脅是IS所散布的恐怖主義意識形態」。圖為菲律賓馬拉威市的校園課程表，旁邊被噴上伊斯蘭國（IS）之名。（路透）

馬來西亞反恐特勤隊長表示，「真正的威脅是IS所散布的恐怖主義意識形態」。圖為菲律賓馬拉威市的校園課程表，旁邊被噴上伊斯蘭國（IS）之名。（路透）

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