雙殺？川普：已證實IS接班人遭美軍擊殺

美國總統川普表示，伊斯蘭國頭號接班人已遭擊殺。（資料照，路透）

2019-10-29 23:25:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前高調宣布恐怖組織伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已在美軍突襲中死亡，專家指可能已有人迅速繼位。然川普在台灣時間今（29）日晚間在推特上表示，「已證實IS首領的頭號繼位者也遭美軍擊殺」，但並未明確指出死者身分。

美國總統川普27日在演說中高調宣布，伊斯蘭激進組織「伊斯蘭國」（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已在美軍突襲中自爆身亡。

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對此，川普今（29）日晚間在推特貼文稱：「剛剛證實巴格達迪的頭號接班人已被美軍擊殺。最有可能的繼任者──現在也死了！」

據悉，美國官方昨日曾表示，伊斯蘭國發言人穆哈加（Abu al-Hassan al-Muhajir）和另一位該組織高層也遭美軍擊殺，美國國務院事後解釋，穆哈加死於另一起軍事行動。

另有消息傳出巴格達迪8月早已指名被稱為「破壞者」（The Destroyer）的伊拉克軍官卡達希（Abdullah Qardash）繼任。

川普雖未在文中明確指出死者身分，卻激起網友熱烈分享討論。日前英國首相強森、法國總統馬克宏等國際領袖均強調，在危機尚未完全解除前，皆會保持跨國合作，直至成功根除IS。

川普透過推特貼文稱已證實IS首領繼任者已遭美軍擊殺。（圖取自推特@realDonaldTrump）

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