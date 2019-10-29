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勇猛追擊巴格達迪 川普曝光「唯一負傷美軍」照片

川普稍早在推特貼出「受傷軍犬」照片，並稱讚牠表現優異。（圖擷取自Twitter）

川普稍早在推特貼出「受傷軍犬」照片，並稱讚牠表現優異。（圖擷取自Twitter）

2019-10-29 08:46:00

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）創始者兼首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前遭到美軍特種部隊突襲，情急之下自爆身亡，美方則是沒有人員損失。而美國總統川普稍早在推特貼出一張此次行動中「唯一受傷」的美軍照片，原來是突襲中負責追趕巴格達迪的軍犬，川普強調，這隻軍犬在追捕過程中表現優異。

川普在推文中貼出軍犬照片，並說：「我們已經解密了這隻很棒的狗的照片（狗的名字未解密），這隻狗在追捕並殲滅IS首腦巴格達迪的過程中表現優異！」

參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）指出，這隻軍犬表現優異，雖然在行動中受到輕傷 ，但如今輕傷已經完全康復。國防部長（Mark Esper）也開完笑地說：「我們正在保護狗狗的身份。」

據了解，三角洲特種部隊，海豹突擊隊和第75遊騎兵團經常會帶著經過特殊訓練的軍犬來執行任務，品種通常是德國牧羊犬或比利時瑪利諾犬。軍犬在行動中配有防彈衣、相機等設備，可偵查爆裂物和追趕敵人。過去「開打」（al-Qaeda）組織首腦賓拉丹（Osama bin Laden）在2011年遭到海豹突擊隊擊斃時，一隻名為開羅（Cairo）的軍犬便有參與該任務。

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