開鍘！以色列總理納坦雅胡宣布：關閉半島電視台在境內所有業務

納坦雅胡5日宣布關閉半島電視台在以國境內所有業務。（美聯社）

2024/05/05 21:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（5日）宣布，將關閉卡達媒體《半島電視台》（al Jazeera）在以國境內的所有業務，原因是該媒體時常刊登「煽動性」報導。

綜合外媒報導，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯持續在加薩地區激戰，以國國會上個月才通過一項新法，允許總理暫時關閉境內在加薩戰爭期間傳播對國家安全有威脅的外國媒體，今天納坦雅胡就透過X平台宣布，他所領導的政府依據該法，5日投票一致決定關閉半島電視台在以國的所有業務，原因是「半島電視台正煽動針對以色列軍人的仇恨，危害以色列安全」。

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據悉，半島電視台在以國的辦事處、阿拉伯語和英語廣播頻道都將被關閉，公司的所有設備也將被扣押，官方也會著手限制國民對半島電視台網站的存取內容。以國通訊部長卡希（Shlomo Karhi）在投票通過後當即簽署行政命令，並宣布即刻生效。目前還不清楚該命令是暫時性還是永久性。

事實上，半島電視台長期以來都與納坦雅胡政府不合，納坦雅胡過去多次指控半島電視台與哈瑪斯關係密切，但半島電視台駁斥相關指控。去年10月7日哈瑪斯大舉進犯以國南部迄今，半島電視台是少數派駐記者留在加薩戰區的國際媒體之一，時常播放以軍空襲、加薩醫院慘況等畫面，指責以國對巴勒斯坦人進行屠殺。

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