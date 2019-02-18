身藏60億鉅款！傳逾千IS聖戰士逃出敘利亞

2019-02-18 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普16日於推特表示，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）即將在敘利亞被殲滅，並要歐洲盟邦善後，帶走8百多名IS戰俘回國審判。但有美國軍方官員指出，過去6個月來有超過千名IS聖戰士成功逃出敘利亞，且攜帶約2億美金（約新台幣61.6億）的鉅款，讓人擔心IS是否仍有可能捲土重來。

據《CNN》報導，不具名官員表示，過去6個月來可能有超過千名IS聖戰士成功離開敘利亞，逃往伊拉克西邊的山區與沙漠地帶，且身上還攜帶約2億美金（約新台幣61.6億）的鉅款。另一名官員則表示，即使目前於敘利亞東南部、代爾祖爾省巴古斯村（Baghouz）一役被稱為是IS的「最終戰役」，但IS聖戰士至今仍在逃竄，其中有部分成員也被認為是過去蓋達組織的舊成員。

美軍中東司令部指揮官沃特爾（Joseph Votel）2月初表示，估計IS的聖戰士僅2到3萬名，這個數字也接近聯合國去年8月的估計，而美國國務院去年夏季報告則估算，伊拉克的IS戰士約剩1.55萬到1.71萬名，而敘利亞則另有1.45萬人。

而相較於川普信誓旦旦稱聯軍將擊潰IS，一名不具名的美國高階外交官員似乎對「擊潰」的定義有不同解釋，他認為所謂「擊潰」應包含破壞IS的財政收入來源、提供IS武器和藏身處的黑手。而過去情報單位也曾在美國國會指出，恐有成千上萬人參與。

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