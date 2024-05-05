歐洲情報機構：俄羅斯密謀在歐洲進行暴力破壞行動

歐洲情報機構指出，俄國總統普廷計畫對歐洲全面施壓，發動破壞、縱火等行動。（美聯社）

2024/05/05 18:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰事膠著之際，英國《金融時報》5日引述3個歐洲國家情報機構說法指出，俄羅斯正策劃在歐洲各地進行暴力破壞行動，包括秘密爆炸、縱火及攻擊基礎設施等，且幾乎不關心是否造成平民死傷，今年以來在德、英、瑞典都有可疑人士遭逮捕及控罪，足見俄國似乎準備與西方展開一場永久衝突。

歐洲3國情報機構的評估報告指出，儘管俄國特務一直都有對歐洲策劃破壞行動，但愈來愈多證據顯示，他們現在採取更積極且一致的行動，將直接或透過代理人在歐洲進行各種破壞，歐洲各國情報官員也愈發不避諱談論此一威脅，以提高民眾警覺。德國「聯邦保護憲法辦公室」（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）上月即在一場安全會議上直言，由國家控制的破壞行為的風險顯著增加，「造成損害的可能性很高」。

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在哈爾登旺談話的幾天前，2名德俄雙重國籍公民甫因涉嫌替俄國密謀襲擊德國軍事和後勤設施而被捕。4月下旬，2名男子打算在英國一個儲放烏克蘭援助物資的倉庫縱火而被捕，檢方直指他們是為俄國政府工作。瑞典安全部門也在調查最近發生的一系列鐵路脫軌事件，懷疑可能是國家支持的破壞行動。捷克交通部長上月表示，俄國試圖摧毀捷克鐵路號誌系統。愛沙尼亞國內安全局則說，俄國特務2月間對該國內政部長座車和記者的車輛發動攻擊。法國國防部警告，俄國今年可能對軍事地點進行破壞性攻擊。

北大西洋公約組織（NATO）2日才透過聲明表示，對俄國「在盟國領土上與日俱增的惡意活動」感到擔憂。一名歐洲政府資深官員透露，北約安全部門已跟成員國分享有關「俄國破壞企圖」的清楚、可信訊息，現在必須提高民眾對這層威脅的認識。

一名歐洲情報官員表示，俄國增加破壞活動反映其目標是對歐洲「全面」施加最大壓力；俄國總統普廷現在更敢對歐洲「動手動腳」，無論是透過假消息、破壞或駭客攻擊。在俄國2年前入侵烏克蘭後的幾週內，600多名以外交名義在歐洲活動的俄國情報官員被驅逐，嚴重損害克宮在歐洲的間諜網路。現在，俄國情報部門愈發具有侵略性，反映他們在經歷蘇聯解體以來最嚴重的挫折後，企圖重新確立地位。

英國國防和安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）在最近一份報告中分析，俄國通常透過代理人行動，包括俄國僑民及與克里姆林宮長期聯繫的犯罪集團成員，且行動出現關鍵的戰略轉變，開始透過「特殊影響力委員會」協調克宮對各國的情報活動，對俄國不同安全部門和其他人員進行整合。

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